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Опасную рыбу чуть не завезли в магазины Бердска

Рыба находилась в грузовике, который ехал из Восточно-Казахстанской области. Ее должны были привезти в два пункта – поселок Среднесибирский Алтайского края и Бердск.

22.12.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев
 
Опасную рыбу чуть не завезли в магазины Бердска

В Бердск чуть не завезли опасную рыбу

Доставку двух партий свежемороженой рыбы в поселок Среднесибирский и Новосибирскую область предотвратили специалисты Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай в Третьяковском районе при помощи сотрудников Пограничного управления ФСБ РФ по Алтайскому краю. На продукцию, которую везли из Казахстана, не было правильно оформленных документов, пишет Алтайская правда.  В ведомстве пояснили, что рыба находилась в грузовике, который ехал из Восточно-Казахстанской области. Ее должны были привезти в два пункта – поселок Среднесибирский Алтайского края и Бердск Новосибирской области. При проверке бумаг выяснилось, что ветеринарные сопроводительные документы оформлены с нарушениями. В частности, в ветеринарных сертификатах Таможенного союза формы № 2 не было даты выдачи сертификатов, наименования и дата выдачи товаротранспортных документов. Помимо этого, на транспортной таре отсутствовала маркировка. В соответствии с законом груз не допущен к ввозу на территорию России и возвращен в Республику Казахстан.

 


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