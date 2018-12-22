Опасную рыбу чуть не завезли в магазины Бердска

Доставку двух партий свежемороженой рыбы в поселок Среднесибирский и Новосибирскую область предотвратили специалисты Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай в Третьяковском районе при помощи сотрудников Пограничного управления ФСБ РФ по Алтайскому краю. На продукцию, которую везли из Казахстана, не было правильно оформленных документов, пишет Алтайская правда. В ведомстве пояснили, что рыба находилась в грузовике, который ехал из Восточно-Казахстанской области. Ее должны были привезти в два пункта – поселок Среднесибирский Алтайского края и Бердск Новосибирской области. При проверке бумаг выяснилось, что ветеринарные сопроводительные документы оформлены с нарушениями. В частности, в ветеринарных сертификатах Таможенного союза формы № 2 не было даты выдачи сертификатов, наименования и дата выдачи товаротранспортных документов. Помимо этого, на транспортной таре отсутствовала маркировка. В соответствии с законом груз не допущен к ввозу на территорию России и возвращен в Республику Казахстан.