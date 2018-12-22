Опасную рыбу чуть не завезли в магазины Бердска

За 70 мешков бракованной штукатурки подаст в суд жительница Бердска
Повышают стоимость сотовой связи с 1 января 2019 года Билайн, МегаФон, Tele2
О третьей мировой войне из-за конфликта в Керченском проливе заявляет Daily Express
Сгорели пять автомобилей вместе с СТО от взрыва газа в Бердске
От российского самолета Sukhoi Superjet 100 отказывается Европа
На призыв через соцсети тысячи «желтых жилетов» вышли на улицы Португалии
Ан-26 с российским экипажем разбился в Конго
Срезали опасную колею на ул. Красноармейской в Бердске
Зарастет ли мусором при тарифе 92 рубля с 3 января 2019 года Бердск?
Шимкив: Безусловно включить Бердск в программу «Сельский доктор»