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Повышают стоимость сотовой связи с 1 января 2019 года Билайн, МегаФон, Tele2

В службе поддержки «Вымпелкома» пояснили, что «компания выполняет обязательство по исполнению ФЗ-303 по изменению ставки НДС», рассказал абонент оператора.

22.12.2018 Фото: pxhere.com Нет комментариев
 
Повышают стоимость сотовой связи с 1 января 2019 года Билайн, МегаФон, Tele2

«Вымпелком», «МегаФон» и Tele2 предупредили абонентов о повышении цен

«Вымпелком», «МегаФон», Tele2 сегодня оповестили абонентов об изменении стоимости услуг, рассказали “Ъ” клиенты операторов. Так, «Вымпелком» («Билайн») разослал СМС, где сообщается об изменении тарифов и стоимости подключенных услуг с 1 января 2019 года: цена будет увеличена на коэффициент 1,016949 с применением математического округления до копеек. При этом цены и тарифы без учета НДС сохранятся.

В службе поддержки «Вымпелкома» пояснили, что «компания выполняет обязательство по исполнению ФЗ-303 по изменению ставки НДС», рассказал абонент оператора.

В СМС, полученном абонентом «МегаФона», также отмечается, что в 2019 году с 18% до 20% меняется ставка НДС. Оператор обновит цены с 9 января.

В сообщении Tele2 сказано, что оператор «не может не учитывать изменения на рынке, в отрасли и экономике», поэтому иногда компания «вынуждена» пересматривать стоимость услуг. Компания рассказала, что изменения в ценах некоторых тарифов произойдут 1 января.


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