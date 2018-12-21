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Ан-26 с российским экипажем разбился в Конго

По неподтвержденной информации, на борту Ан-26, принадлежащего компании Gomair, находились 23 человека, в том числе три члена экипажа — граждане России.

21.12.2018 Фото: pixabay.com/ Нет комментариев
 
Ан 26 с российским экипажем разбился в Конго

Судьба пилотов и точное место трагедии пока остаются неизвестными

Трое россиян, по неподтвержденным данным, управляли разбившимся в четверг в Демократической Республике Конго (ДРК) грузовым самолетом Ан-26, который доставлял избирательные материалы в провинцию Касаи. Судьба пилотов и точное место трагедии пока остаются неизвестными. Об этом ТАСС в телефонном разговоре сообщил в пятницу посол РФ в ДРК Алексей Сентебов.

По неподтвержденной информации, на борту Ан-26, принадлежащего компании Gomair, находились 23 человека, в том числе три члена экипажа — граждане России. Авиакатастрофа произошла в 35 км от Киншасы, когда самолет заходил на посадку. «В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы. Место крушения самолета, а также имена и судьба пилотов уточняются», — заявил российский дипломат.

В руководстве Gomair, с которым удалось связаться ТАСС, пока тоже не обладают данными о судьбе находившихся на борту самолета людей. «Нам пока неизвестны подробности, мы едем к месту происшествия», — признались представители компании.

Agence France-Presse ранее сообщало о гибели шести человек, в том числе пяти членов экипажа. При этом имена погибших и их гражданство остаются неизвестными. По информации избиркома, самолет возвращался в столицу после доставки в город Чикапу избирательных материалов для проведения общенациональных выборов, которые должны пройти в африканской стране 30 декабря. Связь с пилотами была потеряна после того, как в четверг вечером они вылетели обратно в Киншасу.


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