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Аномальный холод до -40 идет в Бердск

В период с 24 по 28 декабря ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами от — 35 и ниже. (ИНСТРУКЦИЯ — ЧТО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ В ХОЛОД)

21.12.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев
 
Аномальный холод до 40 идет в Бердск

Аномально холодная погода будет до Нового года в Бердске

По данным гидрометцентра, в Новосибирской области установились сильные морозы. В период с 24 по 28 декабря ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами минус 35 градусов и ниже, местами сильные морозы до минус 40.

При длительном пребывании на улице во время сильных морозов существует риск получить обморожение. Нужно помнить, что к обморожению может привести одежда не по сезону, тесная и влажная одежда и обувь, длительное неподвижное положение. Часто получению обморожения сопутствует нахождение человека в нетрезвом состоянии.
Для того, чтобы во время морозной погоды не получить обморожение или переохлаждение, прислушайтесь к следующим рекомендациям:

· Перед выходом на улицу, уточняйте прогноз погоды и одевайтесь соответственно в теплую, зимнюю одежду.

· Не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа. Если на улице не только холодно, но еще и ветрено, то отдайте предпочтение верхней одежде с капюшоном. Одежда и обувь должна быть по размеру, а еще лучше – немного свободная. Это способствует нормальной циркуляции крови. Знайте, что прослойки воздуха между слоями одежды помогают удерживать тепло тела. Это же касается сохранения тепла ног. Надевайте обувь с теплой стелькой, на ноги надевайте носки.

· Не рекомендуется в морозы носить на теле металлические украшения (кольца, серьги, браслеты). Металл на морозе быстро остывает и при соприкосновении с кожей может привести к обморожению.

· При длительном нахождении на улице, чтобы не замерзнуть, нужно двигаться. Если замерзли кисти рук, грейте их, сжимая и разжимая внутри варежки или кармана. Потрите ладони. Если это не помогает, попробуйте отогреть их под мышками

· Не курите на морозе. Курение ухудшает циркуляцию крови, и таким образом делает конечности более уязвимыми.

· Не пытайтесь согреться на морозе, выпивая алкоголь. Он вас не согреет, а только создаст иллюзию тепла.

· Сильно замерзнув, не бойтесь зайти погреться в любое здание или помещение

Прячьтесь от ветра — вероятность обморожения на ветру значительно выше.
При первых признаках обморожения пострадавшего необходимо доставить в теплое помещение, переодеть в теплую, сухую одежду, вызвать врача. До приезда медиков пострадавшему нужно дать горячую пищу или теплый чай.
Ни в коем случае нельзя растирать больных снегом и отогревать обмороженные конечности у открытого огня.


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