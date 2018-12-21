Роскомнадзор проверяет BBC

Срезали опасную колею на ул. Красноармейской в Бердске
Зарастет ли мусором при тарифе 92 рубля с 3 января 2019 года Бердск?
Шимкив: Безусловно включить Бердск в программу «Сельский доктор»
Путин: доходы россиян выросли в 2018 году
Аномальный холод до -40 идет в Бердск
Депутат Бердска: У администрации одна цель — все распродать!
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ГУЛАГ: Был свидетелем расстрелов в Ложках отец жительницы Бердска
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