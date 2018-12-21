Роскомнадзор проверяет BBC

В связи с ситуацией, связанной с вынесением британским регулятором Ofcom решения о нарушении каналом RT правил вещания, Роскомнадзор начинает проведение контрольных мероприятий в отношении канала «BBC World News», распространяемого на территории Российской Федерации, а также в отношении ресурсов BBC в сети Интернет, на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству.

О результатах проверки будет сообщено дополнительно.

Источник: РКН