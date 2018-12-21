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Ликвидация ЧП: Продезинфицируют отремонтированный водопровод в Бердске

И только после этого водоснабжение города вернут в магистральную сеть из резервной. Из-за масштабной коммунальной аварии на несколько часов в Бердске отключали холодную и горячую воду.

21.12.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Александра Алексеенко Нет комментариев
 
Ликвидация ЧП: Продезинфицируют отремонтированный водопровод в Бердске

Труба как новая

Как и обещали коммунальщики, к обеду 21 декабря устранили дефект на магистральном водопроводе, из-за которого на несколько часов отключали холодную и горячую воду во всем Бердске.

Замдиректора муниципального Комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что в 13.30 пятницы ремонтникам удалось приварить новый участок трубы диаметром 600 мм взамен аварийного.

Таким образом можно говорить об устранении масштабной коммунальной аварии, которая произошла в Бердске вечером 19 декабря.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в среду вечером возле школы №13 на ул. Лунной вода фонтаном вырвалась наружу и затопила соседние проезды и школьную территорию. Коммунальщики, выяснив, что произошел прорыв на магистральном водопроводе, отключили холодную и горячую воду почти во всем Бердске. Им понадобилось порядка двух часов, чтобы перевести водоснабжение города на резервную нитку.

Планировали, что за день 20 декабря, коммунальную аварию устранят и воду вернут в основной водопровод. Однако ремонтники столкнулись с некоторыми трудностям, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

-Откачивали грунтовые воды. Помпа перемерзает. Очень долго не могли к трубе подлезть. Плюс к этому сыграл еще один негативный фактор — над ниткой водоснабжения идут два 10-киловолльтных кабеля, что тоже усложняло работы по откапыванию трубы. Ремонтники опасались их порвать, бульдозером было не подлезть, поэтому было много ручной работы, — рассказал Александр Алексеенко.

Но и после сварки трубы понадобится время на то, чтобы прочистить и продезинфицировать магистральную сеть и закопать яму. Как подчеркнул Алексеенко, отремонтированный водопровод сначала нужно будет промыть, прохлорировать, взять несколько проб на качество воды, чтобы не оказалось никаких вредных примесей.

По оценке замдиректора КБУ, на все это уйдет дня три.


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