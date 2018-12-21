Продуктовый терроризм: недоеденные продукты как просрочку возвращают в магазины Бердска

Из-за копченной курицы устроил скандал в магазине крупной торговой сети житель Бердска.

Вскоре после покупки он вернулся в торговую точку, как определили продавцы, подшафе, и сказал, что их курица, которую он наполовину съел, «пахнет», утверждал, что продукт просрочен на три дня. Администрация магазина не стала спорить с покупателем, и вернула ему деньги за покупку. Однако бердчанину этого показалось мало, и он вызвал в магазин полицейских. Полицейские составили административный протокол и направили материалы в Роспотребнадзор.

Специалисты-эксперты отправились на проверку. И не нашли в указанном магазине ни одного просроченного товара.

— В магазинах устанавливают специальное оборудование, которое подсказывает работникам торгового зала, когда подходит срок окончания реализации продуктов. Естественно, что продавцы и сами просматривают товар на наличие просрочки. Все торговые сети, как правило, идут навстречу потребителю. И сейчас встает проблема бытового терроризма, так как потребители начинают злоупотреблять своими правами. В одном магазине потребителю отказали возвращать деньги, якобы за просроченный товар. Управляющий стоял на своем, мол, этого быть не могло. Ведь этого товара было заказано всего четыре штуки и залежаться он точно не мог. Сроки еще не прошли. Поэтому мы советуем торговым работникам проверять у покупателей, когда товар был приобретен. Были случаи: покупатели приобретали подсолнечное масло, попользовались им пару дней, осталось его в бутылке половина или две трети, приносят с магазин и утверждают, что оно горчит. Продавцы идут покупателю навстречу и меняют початую упаковку на новую бутылку или возвращают деньги. И такие случаи уже далеко не редкость. Поступает много жалоб от торговых сетей, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» ведущий специалист-эксперт бердского отдела Роспотребнадзора Нигина Аласкарова.

Иногда в противовес расхожему правилу «покупатель всегда прав», покупатель бывает не прав. Маленький магазинчик. Пара минута до окончания работы. Продавец закрывает кассу. Пришел покупатель и буквально выпросил продать упаковку сока. Продавец поторопилась и ошибочно подала покупателю сок, который использовался как выставочный образец, у которого была небольшая просрочка. Он приходит на следующее утро и говорит, что всем, кто пил этот сок, стало нехорошо. Продавец призналась, что ошиблась, принесла извинения, вернула за товар деньги. Потребитель три часа продолжал разбирательства. Другие продавцы, присутствующие при покупке этого сока, встали стеной за коллегу. Мол, она же не хотела отпускать товар, а он ее упрашивал. Но потребитель посчитал это неважным и подал жалобу в Роспотребнадзор.

Ведущий специалист-эксперт говорит, что нередко им приходится рассматривать жалобы, которые не имеют под собой никаких фактов.

— Обидится кто-нибудь на торговую точку или продавца и начинает писать жалобы в Роспотребнадзор. Если мы выходим на объект, то только по согласованию с прокуратурой. Проверки вредят репутации торговой точки. Если на место выходят сотрудники Роспотребнадзора, значит есть угроза жизни и здоровью, — приводит пример Аласкарова.