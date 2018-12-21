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Депутат Бердска: У администрации одна цель — все распродать!

Николай Сычев предложил осваивать земли, расположенные в границах города. Около 600 семей льготников — многодетные и военные — ждут своего земельного участка. Власть заявляет: земли в Бердске нет.

21.12.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой 3 коммент.
 
Депутат Бердска: У администрации одна цель все распродать!

Константин Маркин выступил перед депутатами Бердска

Неоднократно депутаты Бердска возвращались к бердской неосвоенной земле вчера, 20 декабря, на последней сессии горсовета 2018 года. Так, с просьбой утвердить социально-экономический план прогноза на 2019 год и плановые 2020-2021 года, выступила начальник управления экономического развития мэрии Юлия Бадрина. Она сообщила, что проект разработан в соответствии с нормами Бюджетного кодекса, а в основе прогноза лежат муниципальные программы.

— Показатели сформированы с учетом влияния индексов дефляторов и являются умеренно оптимистичными, — выступила перед депутатами Юлия Олеговна.

Однако депутат Николай Сычев поинтересовался, уверена ли Бадрина в своем заявлении, что в Бердске нет земельных участков для развития жилищного, социального и промышленного строительства, и считал ли кто-либо из администрации сколько земельных участков не освоены в городе.

— В микрорайонах Раздольном, Южном, в районе реки Раздельной и на другой территории Бердска есть земли, которые нужно осваивать. Здесь сказано, что на протяжении нескольких лет в Бердске зафиксировано замедление темпа роста жилищного строительства, что напрямую связано с отсутствием свободной территории. У нас есть свободная территория, но она в частных руках, работайте с ней! Если вы заявляете, что нам нужны земли Искитимского района и необходимо расширяться город в ту сторону, то сначала нужно осваивать свое, а потом идти туда, — настаивал Сычев.

Начальник управления экономического развития ответила депутату: сегодня резервами являются земельные участки, связанные только со сносом ветхого жилья. При формировании градостроительного плана такие участки будут планироваться.

К обсуждению присоединился бывший чиновник из земельного комитета Константин Маркин. Он попросил у депутатов пять минут, чтобы поделиться своей точкой зрения о социально-экономическом прогнозе Бердска.

— Констатация справедливая, но не полная. В свое время, в 90-х годах прошлого века, Бердск получил дополнительно в границах города более 4000 гектаров земли. Это земли бывшего подсобного хозяйства, аэродром Бердск-Центральный, садовые участки и прочие земли. В 2000-х годах после изменения Лесного кодекса мы получили в границах Бердска и в собственность более 2000 гектаров лесов первой группы. Необходимо работать в границах города, в Юго-Западном направлении. Причина не в нехватки земель, а в том, что в течение 25 лет этим вопросом никто не занимался. Мой коллега заявлял, что ему стыдно за Бердск. А я скажу так — мне обидно за Бердск и за бердчан, — заявил Константин Маркин.

Все же депутаты проголосовали за прогнозный план социально-экономического развития. Но обсуждая прогнозный план приватизации муниципальной собственности, снова вернулись к землям Бердска.

— Складывается впечатление, что у администрации города цель одна — распродать все, а потом пусть трава не растет. Вот отдали 4 гектара в СНТ «Слава» под садоводство. Верните их. Эти земельные участки отдайте под жилую застройку в границах Бердска. Пусть собственники этих участков станут горожанами, а не садоводами. 2 гектара земли муниципальной — вот они стоят рядом с СНТ «Слава». Свалку там сделали. Храним все, что угодно! Приведите в порядок муниципальное имущество, отдайте земли льготной категории граждан, их около 600 нуждающихся. Уже какое-то решение проблем будет, — парировал Николай Федорович.

Депутат Андрей Ковальский поинтересовался у коллеги, что он имеет против дачников. Неужели, по мнению Сычева, «огородники ущербные». Сычев ответил, что горожане живут по 131-му федеральному закону. А садоводы — нет. По его мнению, Бердск не стоит превращать в садово-огороднический. Наоборот, стоит более эффективно использовать земли, которые находятся в границах Бердска. Николая Федоровича поддержала депутат Елена Белова.

-Жилая застройка для города лучше, чем садоводство. Это другие налоги и другой статус для людей. Я поддержу Николая Федоровича. Есть 2 гектара земли, на которые мы обращали внимание. У нас есть очередь из военнослужащих, многодетных семей. Те земли, действительно нужно межевать и выделять этим семьям под жилую застройку, уверена депутат, — высказалась Елена Викторовна.

Стоит напомнить, что вокруг Бердска сейчас функционирует порядка 45 дачных обществ, а население Бердска составляет чуть более 103 тыс. человек.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Началось рубилово!

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  2. Сибиряк

    А пехоте это не в нос!

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  3. zizou

    Пусть собственники этих участков станут горожанами, а не садоводами. …
    … Неужели, по мнению Сычева, «огородники ущербные». Сычев ответил, что горожане живут по 131-му федеральному закону. А садоводы — нет. По его мнению, Бердск не стоит превращать в садово-огороднический.
    ===========================
    тьфу. прастихоспади… он бы с такой энергией за интересы уже существующих горожан бы бился — мы ни грамма помощи от него так и не увидели 8)

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