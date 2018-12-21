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Топ-40 самых ядрёных фраз Путина на вчерашней пресс-конференции

1. Нам нужен прорыв! Прыгнуть в новый технологический уклад.

2. Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Нельзя просто так механически считать. (про Кудрина)

3. Нам нужно войти в другую лигу экономики. Занять пятое место по экономике.

4. Я доволен командой Медведева.

5. Небольшой рост цен в начале года пройдёт, а потом они будут снижаться.

6. Опасность ядерной войны в мире затушевывется, уходит. А это, если возникнет, может привести к гибели цивилизации. Мир недооценивает эту угрозу.

7. Из мирового океана стрельнула подводная лодка ракетой. Хрен её там знает, ядерная она, не ядерная.

8. Вы хотите скандал опять устроить? (украинскому журналисту)

9. Порошенко поднял рейтинг за счёт интересов страны. Это нехорошо.

10. Пока на территории государства находятся русофобы, негатив будет продолжаться.

11. Недовольство в правящих кругах Украины вызвало то, что ни один моряк не погиб в ходе провокации в Керченском проливе.

12. Пойдём щас и все повесимся? Чур я не первый. Чур первый вы будете.

13. Задержания рэперов ни к чему хорошему не приведут. (оттепель!)

14. Тимати — хороший человек и артист прекрасный!

15. Дело Скрипалей — политизированный русофобский подход.

16. Бюрократия — вечна. Жить без неё невозможно.

17. Русофобские украинские власти растаскивают русский и украинский народы.

18. Бутина никаких заданий государственных органов России не исполняла.

19. Если есть ответственность вне интернета, она должна быть и в интернете. Чем отличается поведение в интернете, от того, что за границами интернета?

20. Россия на протяжении всей своей истории живёт под санкциями.

21. Россия — могущественный игрок, с которым надо считаться. А не хочется.

22. А в Украине что, лучше что ли? (В Украине!)

23. В России живут 160 миллионов человек. (???)

24. Кто украл? Когда? Сколько? Такова политика наших телеканалов.

25. Газ у нас никогда не закончится. У нас запасы больше, чем во всём мире вместе взятом.

26. Что касается вывода американских войск, я не знаю, что это такое. США присутствуют в Афганистане уже 17 лет и почти каждый год говорят о том, что они выводят оттуда свои войска. Пока они там присутствуют.

27. Как порядочный человек я должен буду когда-то жениться.

28. То что происходит с православием (на Украине) — это уму непостижимо. Создали объединённую раскольническую церковь Стамбульского прихода.

29. Надо обеспечить права граждан, но публичные мероприятия должны оставаться в рамках закона.

30. Сила… правда не в силе… или как-то… или сила не… да. Сила в правде!

31. Все мои повара — люди военные. А других поваров у меня для вас нет.

32. Решение принято судом, не хочу подвергать сомнению решения судебных инстанций. (про арест Льва Пономарёва)

33. То, что мы видим — это абсолютно недопустимо. Это преступление. Но ломать систему не надо. Надо совершенствовать. (про ФСИН)

34. Раньше я был против этого, тогда это было невозможно. Сейчас это неизбежно. (про пенсионную реформу)

35. Что касается управлением миром. Мы знаем, где находится штаб, который пытается это делать. И он не в Москве.

36. Мы не должны превращать нашу пресс-конференцию в митинг. Несанкционированный.

37. Царь хороший, а бояре воруют? Нет, виноваты все.

38. Главные события года — выборы президента и чемпионат мира по футболу.

39. «Заодно» в Чечню нельзя приезжать. Это надо специально делать.

40. Не дождётесь! (в ответ на пожелание здоровья)