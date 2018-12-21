112 млн рублей добавили Бердску на 2019 год областные депутаты

Согласовали бюджет на 2019 год и плановый период 2021 и 2021 годов депутаты Бердска вчера, 20 декабря. Начальник управления финансов и налоговой политика горадминистрации Евгений Шмендель попросил депутатов одобрить бюджет следующего года. Так, доходная часть составит 2 566 170 500 рублей, расходная — 2 587 080 000 рублей, а дефицит бюджета — 20 909 000 рублей.

-По данному проекту проводились публичные слушания. Имеется положительное заключение Контрольно-счетной палаты. Дополнительно довожу до вашего сведения, что на сессии заксобрания 17 декабря были утверждены дополнительные ассигнования межбюджетного трансферта Бердску на 112 миллионов рублей. Все эти изменения будут внесены на февральской сессии горсовета депутатов, — доложил народным избранникам Шмендель.

Депутат Николай Сычев уточнил — 10 000 000 рублей, указанные в пояснительной записке проекта решения, будут направлены на строительство, ремонт или благоустройство дороги по ул. Калинина.

-Проект бюджета состоит из официальной части и неофициальной пояснительной записки. Официальная состоит из ведомственной и отраслевой структуры. В них никакие дороги не перечисляются. Эта сумма идет на строительство дорог, а то, что отводится на конкретные дороги — это план управления капитального строительства. Эти деньги направлены в дорожный фонд в целом и будут направлены на строительство дорог в Бердске, — констатировал начфин.

Председатель бюджетного комитета горсовета Константин Болтрукевич отметил, что общий прогнозируемый объем доходов меньше на 100 000 000 рублей по сравнению с прошлым годом, но и расходы на следующий год сокращены. При этом дефицит бюджета сохранен на прежнем уровне. По его мнению, тем самым в город будет привлекать софинансирование.