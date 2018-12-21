КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
Продам студию!!!
Продам студию!!!
Продам студию!!!
Продам студию!!!
Продам комнату в центре!!!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Ванюшка, сейчас придет соседский мальчик и съест твою сосиску!

Прорвало: Снова отключили горячую воду в мэрии Бердска из-за коммунальной аварии

Путин подписал помилование пятерым россиянам

Один евро теперь стоит 78 рублей

Седые волосы от шока появились у 7-летней девочки после наезда иномарки на ее сестру в Линево

Ликвидация ЧП: Продезинфицируют отремонтированный водопровод в Бердске

Депутат Бердска: У администрации одна цель — все распродать!

На 55 месте стоит Россия в рейтинге подходящих стран для ведения бизнеса

Продуктовый терроризм: недоеденные продукты как просрочку возвращают в магазины Бердска

Рецепты, новости, предложения кафе на сайте «ФудБердск»

Последние комментарии

Декабрь 2018
M T W T F S S
« Nov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  


112 млн рублей добавили Бердску на 2019 год областные депутаты

Такое решение было принято 17 декабря. Бердский горсовет утвердил бюджет на следующий год без учета этих денег. Доходов ожидается на 100 млн рублей меньше.

21.12.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
112 млн рублей добавили Бердску на 2019 год областные депутаты

Депутаты рассмотрели 15 вопросов на последней сессии в 2018 году

Согласовали бюджет на 2019 год и плановый период 2021 и 2021 годов депутаты Бердска вчера, 20 декабря. Начальник управления финансов и налоговой политика горадминистрации Евгений Шмендель попросил депутатов одобрить бюджет следующего года. Так, доходная часть составит 2 566 170 500 рублей, расходная — 2 587 080 000 рублей, а дефицит бюджета — 20 909 000 рублей.

-По данному проекту проводились публичные слушания. Имеется положительное заключение Контрольно-счетной палаты. Дополнительно довожу до вашего сведения, что на сессии заксобрания 17 декабря были утверждены дополнительные ассигнования межбюджетного трансферта Бердску на 112 миллионов рублей. Все эти изменения будут внесены на февральской сессии горсовета депутатов, — доложил народным избранникам Шмендель.

Депутат Николай Сычев уточнил — 10 000 000 рублей, указанные в пояснительной записке проекта решения, будут направлены на строительство, ремонт или благоустройство дороги по ул. Калинина.

-Проект бюджета состоит из официальной части и неофициальной пояснительной записки. Официальная состоит из ведомственной и отраслевой структуры. В них никакие дороги не перечисляются. Эта сумма идет на строительство дорог, а то, что отводится на конкретные дороги — это план управления капитального строительства. Эти деньги направлены в дорожный фонд в целом и будут направлены на строительство дорог в Бердске, — констатировал начфин.

Председатель бюджетного комитета горсовета Константин Болтрукевич отметил, что общий прогнозируемый объем доходов меньше на 100 000 000 рублей по сравнению с прошлым годом, но и расходы на следующий год сокращены. При этом дефицит бюджета сохранен на прежнем уровне. По его мнению, тем самым в город будет привлекать софинансирование.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Ванюшка, сейчас придет соседский мальчик и съест твою сосиску! Прорвало: Снова отключили горячую воду в мэрии Бердска из-за коммунальной аварии Путин подписал помилование пятерым россиянам

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка!!!!
Меховое ателье ЛЮДМИЛА и химчистка ЧАЙКА
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика