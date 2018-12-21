Путин подписал помилование пятерым россиянам

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании пяти граждан. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Список помилованных:

1. Тараненко Олег Александрович (1998 года рождения), осужденный 29 июня 2016 года,

2. Артюх Александр Игоревич (1986 года рождения), осужденный 7 октября 2013 года,

3. Стокласко Татьяна Александровна (1979 года рождения), осужденная 16 ноября 2016 года,

4. Свободин Виктор Сергеевич (1950 года рождения), осужденный 11 мая 2017 года,

5. Небреев Борис Альбертович (1970 года рождения), осужденный 28 декабря 2017 года.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», президент отказал в помиловании бывшему первому вице-мэру Бердска Владимиру Мухамедову, которого суд приговорил к 9 годам лишения свободы и 500-миллионному штрафу за коррупционные преступления. И это несмотря на то, что комиссия Новосибирской области по помилованию приняла положительное решение.