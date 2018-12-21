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На 55 месте стоит Россия в рейтинге подходящих стран для ведения бизнеса

В топ-10 рейтинга также вошли Канада, Дания, Сингапур, Австралия и Швейцария.

21.12.2018 Фото: кремлин.ру Нет комментариев
 
На 55 месте стоит Россия в рейтинге подходящих стран для ведения бизнеса

Российский Forbes выбрал совладельца USM Holdings Алишера Усманова бизнесменом года

Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее подходящих стран для ведения бизнеса в 2018 году.
Как отмечает издание, туманное будущие Brexit не помешало Великобритании возглавить список. Второе место в рейтинге досталось Швеции, а замыкает тройку Гонконг. На четвертой строчке расположились Нидерланды, а замыкает пятерку лидеров Новая Зеландия.

В топ-10 рейтинга также вошли Канада, Дания, Сингапур, Австралия и Швейцария. Россия заняла 55-е место.
При составлении рейтинга издание учитывало 15 различных показателей: защищенность прав собственности, инновации, налоги, технологии, коррупцию, размер рынка, политические риски, уровень жизни, качество рабочей силы, личную, торговую и финансовую свободу, уровень бюрократии и защищенность инвестиций.

Источник: РИА Новости


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