ГИБДД не вернут в Бердск

Начальник бердской полиции признает: нынешняя работа с областным полком ДПС неудобна. Но принятое решение регионального главка МВД о ликвидации бердской ГАИ, отменять никто не будет.(ОТВЕТЫ НАЧАЛЬНИКА ПОЛИЦИИ НА ВОПРОСЫ БЕРДЧАН. ИТОГИ 2018 ГОДА)
В течение двух недель редакция «Курьер. Среда. Бердск» собирала вопросы начальнику полиции Бердска Владимиру Соколову от наших читателей. 7 декабря акция завершилась. Бердчане задали главному полицейскому около 30 вопросов, которые их тревожат.
Владимир Соколов дал ответы «Курьер. Среда. Бердск» в эксклюзивном интервью 17 декабря. «Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов начальника полиции Бердска Владимира Соколова на вопросы наших читателей. В этом году мы будем придерживаться схемы: один ответ — одна публикация.
Мы создали специальный сюжет на нашем сайте — Ответы начальника полиции на вопросы бердчан 2018 года. Не нашли ответ на свой вопрос? Значит, он еще не опубликован и появится позже.
Вопрос: На одной из сессии депутатов Бердска вы ратовали за возвращение поста ГИБДД. Пост вернется в Бердск?
Ответ: Руководством Главного управления МВД по Новосибирской области принималось решение о сокращении подразделения бердского ГИБДД. Нельзя сказать, что Бердск оставлен без ГАИ, оно здесь есть. Конечно, не в таком порядке как хотелось бы, но сотрудники ДПС работают и днем и ночью. Полковые сотрудники ГИБДД приезжают, отмечаются в отделе полиции Бердска, у нас с ними есть связь. Так и работаем.
Вернуть обратно сюда ГИБДД в настоящее время не выходит, потому что решение это принималось не для того, чтобы его отменять. Оперативная обстановка, складывающаяся на территории города, докладывается руководству Главного управления по Новосибирской области. Мы с руководством ГИБДД по Новосибирской области ведем постоянный диалог, но пока решение о возвращении ГАИ принято не будет. Где-то если сотрудники ДПС срабатывают не так как хотелось бы, об этом доводим информацию, взаимодействуем. Конечно, я понимаю, что работы сотрудников ГИБДД в Бердске не хватает. Руководство просит нас заявлять об этом, что мы и делаем. Наряды усиливаются в праздники, культурно-массовые мероприятия. Об этом мы делаем заявку и сотрудники приезжают в Бердск. Безусловно, это не очень удобно, но пока мы работаем так.
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А если «мудрые генералы» примут решение убрать полицию с пожарными, городская власть и с этим смирится? Хотелось бы услышать официальный ответ — чем это мотивировано?
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Тогда лучше убрать городскую власть, а экстренные службы должны быть в полном составе.
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Это было и так понятно, только зачем тот же Соколов заявлял , что будет решать вопрос о возвращении ГИБДД в Бердск, так для красного словца, хотя итог был заранее предсказуем.
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Вредное сокращение! Потом придётся заново всё организовывать, со сложностями и дополнительными расходами! Вообще гнилая тенденция — начальников всё больше, а сотрудников на земле — всё меньше! На дорогах беспредел — ПДД не соблюдаются, по телефонам говорят, таксисты вообще ездят и на ходу чатятся! Дореформировались с милицией-полицией!
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