КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
Продам студию!!!
Продам студию!!!
Продам студию!!!
Продам студию!!!
Продам комнату в центре!!!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Срезали опасную колею на ул. Красноармейской в Бердске

Зарастет ли мусором при тарифе 92 рубля с 3 января 2019 года Бердск?

Шимкив: Безусловно включить Бердск в программу «Сельский доктор»

Путин: доходы россиян выросли в 2018 году

Аномальный холод до -40 идет в Бердск

Депутат Бердска: У администрации одна цель — все распродать!

Вернули курилки в аэропорты депутаты Госдумы

ГУЛАГ: Был свидетелем расстрелов в Ложках отец жительницы Бердска

Тариф на перекачку фекальных стоков вырос за год на 3% в Бердске

ГИБДД не вернут в Бердск

Последние комментарии

Декабрь 2018
M T W T F S S
« Nov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  


ГИБДД не вернут в Бердск

Начальник бердской полиции признает: нынешняя работа с областным полком ДПС неудобна. Но принятое решение регионального главка МВД о ликвидации бердской ГАИ, отменять никто не будет.(ОТВЕТЫ НАЧАЛЬНИКА ПОЛИЦИИ НА ВОПРОСЫ БЕРДЧАН. ИТОГИ 2018 ГОДА)

21.12.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.
 
ГИБДД не вернут в Бердск

Пост ГИБДД в Бердске ликвидировали в 2017 году

В течение двух недель редакция «Курьер. Среда. Бердск» собирала вопросы начальнику полиции Бердска Владимиру Соколову от наших читателей. 7 декабря акция завершилась. Бердчане задали главному полицейскому около 30 вопросов, которые их тревожат.

Владимир Соколов дал ответы «Курьер. Среда. Бердск» в эксклюзивном интервью 17 декабря. «Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов начальника полиции Бердска Владимира Соколова на вопросы наших читателей. В этом году мы будем придерживаться схемы: один ответ — одна публикация.

Мы создали специальный сюжет на нашем сайте — Ответы начальника полиции на вопросы бердчан 2018 года. Не нашли ответ на свой вопрос? Значит, он еще не опубликован и появится позже.

Вопрос: На одной из сессии депутатов Бердска вы ратовали за возвращение поста ГИБДД. Пост вернется в Бердск?

Ответ: Руководством Главного управления МВД по Новосибирской области принималось решение о сокращении подразделения бердского ГИБДД. Нельзя сказать, что Бердск оставлен без ГАИ, оно здесь есть. Конечно, не в таком порядке как хотелось бы, но сотрудники ДПС работают и днем и ночью. Полковые сотрудники ГИБДД приезжают, отмечаются в отделе полиции Бердска, у нас с ними есть связь. Так и работаем.

Вернуть обратно сюда ГИБДД в настоящее время не выходит, потому что решение это принималось не для того, чтобы его отменять. Оперативная обстановка, складывающаяся на территории города, докладывается руководству Главного управления по Новосибирской области. Мы с руководством ГИБДД по Новосибирской области ведем постоянный диалог, но пока решение о возвращении ГАИ принято не будет. Где-то если сотрудники ДПС срабатывают не так как хотелось бы, об этом доводим информацию, взаимодействуем. Конечно, я понимаю, что работы сотрудников ГИБДД в Бердске не хватает. Руководство просит нас заявлять об этом, что мы и делаем. Наряды усиливаются в праздники, культурно-массовые мероприятия. Об этом мы делаем заявку и сотрудники приезжают в Бердск. Безусловно, это не очень удобно, но пока мы работаем так.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
24 декабря Бердск вернётся к постоянной схеме водоснабжения Ан-26 с российским экипажем разбился в Конго Праздник подарили детям депутаты в Бердске

(4) Комментариев

  1. Да уж..

    А если «мудрые генералы» примут решение убрать полицию с пожарными, городская власть и с этим смирится? Хотелось бы услышать официальный ответ — чем это мотивировано?

    Thumb up 19 Thumb down 2

  2. Гость

    Тогда лучше убрать городскую власть, а экстренные службы должны быть в полном составе.

    Thumb up 19 Thumb down 1

  3. Аноним

    Это было и так понятно, только зачем тот же Соколов заявлял , что будет решать вопрос о возвращении ГИБДД в Бердск, так для красного словца, хотя итог был заранее предсказуем. :-D

    Thumb up 9 Thumb down 1

  4. Гость

    Вредное сокращение! Потом придётся заново всё организовывать, со сложностями и дополнительными расходами! Вообще гнилая тенденция — начальников всё больше, а сотрудников на земле — всё меньше! На дорогах беспредел — ПДД не соблюдаются, по телефонам говорят, таксисты вообще ездят и на ходу чатятся! Дореформировались с милицией-полицией! :( :( :(

    Thumb up 8 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 500 рублей на услуги по оформлению электронного полиса ОСАГО!.
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика