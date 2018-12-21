ГИБДД не вернут в Бердск

В течение двух недель редакция «Курьер. Среда. Бердск» собирала вопросы начальнику полиции Бердска Владимиру Соколову от наших читателей. 7 декабря акция завершилась. Бердчане задали главному полицейскому около 30 вопросов, которые их тревожат.

Владимир Соколов дал ответы «Курьер. Среда. Бердск» в эксклюзивном интервью 17 декабря. «Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов начальника полиции Бердска Владимира Соколова на вопросы наших читателей. В этом году мы будем придерживаться схемы: один ответ — одна публикация.

Мы создали специальный сюжет на нашем сайте — Ответы начальника полиции на вопросы бердчан 2018 года. Не нашли ответ на свой вопрос? Значит, он еще не опубликован и появится позже.

Вопрос: На одной из сессии депутатов Бердска вы ратовали за возвращение поста ГИБДД. Пост вернется в Бердск?

Ответ: Руководством Главного управления МВД по Новосибирской области принималось решение о сокращении подразделения бердского ГИБДД. Нельзя сказать, что Бердск оставлен без ГАИ, оно здесь есть. Конечно, не в таком порядке как хотелось бы, но сотрудники ДПС работают и днем и ночью. Полковые сотрудники ГИБДД приезжают, отмечаются в отделе полиции Бердска, у нас с ними есть связь. Так и работаем.

Вернуть обратно сюда ГИБДД в настоящее время не выходит, потому что решение это принималось не для того, чтобы его отменять. Оперативная обстановка, складывающаяся на территории города, докладывается руководству Главного управления по Новосибирской области. Мы с руководством ГИБДД по Новосибирской области ведем постоянный диалог, но пока решение о возвращении ГАИ принято не будет. Где-то если сотрудники ДПС срабатывают не так как хотелось бы, об этом доводим информацию, взаимодействуем. Конечно, я понимаю, что работы сотрудников ГИБДД в Бердске не хватает. Руководство просит нас заявлять об этом, что мы и делаем. Наряды усиливаются в праздники, культурно-массовые мероприятия. Об этом мы делаем заявку и сотрудники приезжают в Бердск. Безусловно, это не очень удобно, но пока мы работаем так.