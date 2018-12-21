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Путин: доходы россиян выросли в 2018 году

По данным Росстата, реальные доходы населения РФ в ноябре 2018 года упали на 2,9% в годовом выражении после роста по уточненным данным на 0,3% в октябре, снижения на 3,2% в сентябре и на 1,6% в августе.

21.12.2018 Фото: Кремлин.ру 15 коммент.
 
Путин: доходы россиян выросли в 2018 году

Данные Путина расходятся со сведениями Росстата

Реальные доходы населения России в 2018 году могут вырасти на 0,5% после длительного периода снижения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в четверг.

«После длительного перерыва зафиксирован и незначительный, но положительный тренд роста реальных доходов населения. По последним данным, он составит где-то 0,5%. Надеюсь, что эта тенденция сохранится: растет реальная заработная плата — по итогам 10 месяцев на 7,4%, а по итогам года ожидается рост на 6,9-7%», — сказал президент.

Как сообщалось, по данным Росстата, реальные доходы населения РФ в ноябре 2018 года упали на 2,9% в годовом выражении после роста по уточненным данным на 0,3% в октябре, снижения на 3,2% в сентябре и на 1,6% в августе. Росстат пересчитал динамику за 2017 год, теперь снижение реальных доходов оценивается в 1,2% вместо 1,7% по предыдущей оценке.

Но на этом фоне ухудшилась и динамика за 2018 год — теперь за январь-ноябрь 2018 год Росстат оценивает снижение реальных доходов населения на 0,1% (если считать с учетом единовременной выплаты в 5 тыс. рублей в январе 2017 года) и рост на 0,4% за 11 месяцев 2018 года (если не считать единовременную выплату пенсионерам в 2017 году).

В 2016 году доходы россиян упали на 5,8% в реальном выражении, в 2015 году было зафиксировано падение на 3,2%, в 2014 году их снижение составило 0,7%, передает «Интерфакс».



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(15) Комментариев

  1. Аноним

    ну, если под россиянами иметь ввиду его друзей олигархов-чиновников, то они вообще сказочно «заработали» ….

    Thumb up 28 Thumb down 7

  2. Гость

    Аноним сейчас патриоты кремлеботы припруться и будут возражать.

    Thumb up 18 Thumb down 9

  3. Аноним

    что-то очень часто он стал просто врать. Или его так информируют, то тогда это напоминает последние года Леонида Ильича,а если знает все как есть, то ……..Зачам людям говорить на черное, что это белое.

    Thumb up 19 Thumb down 12

    • Аноним

      А вы не понимаете зачем на чёрное говорить белое?

      А потому что кроме этого делать больше нечего. И он и вся его камарилья кроме как отнимать и делить ничего больше не умеет. Советская экономика закончилась, а цены на нефть падают. Да и паразитов на нефтяные деньги он развёл слишком много, а жить они все хотят ой как хорошо.
      Вот и не остаётся ничего более, как показывать на полный провал и называть это великим прорывом. Собственно он ВСЕГДА это делал.

      Thumb up 18 Thumb down 6

  4. zizou

    конечно, выросли: раньше за один проданный доллар вы получали 64 рубля, а теперь — 67 *CRAZY*

    Thumb up 19 Thumb down 7

  5. Аноним

    Сказочник :-!

    Thumb up 14 Thumb down 11

  6. венгерка

    Я уже в лёгком шоке от цен в магазинах прибывают… =-O

    Thumb up 9 Thumb down 3

  7. Поросёнок Пётр

    Как всё же хорошо жить без совести, ври на пропалую в своё удовольствие, а тебе ещё и аплодируют. *NO*

    Thumb up 8 Thumb down 3

    • ФАГ

      Да! А еще хорошо, что никто тебе в рожу за вранье не плюнет, да и в морду не даст.
      А что за контора Росстат и кому она служит1?
      Вот патриоты и верят, что путинская Россия впереди планеты всей.

      Thumb up 5 Thumb down 4

    • Новый мэр

      Ага глазки вылупить из ботоксной и чешет :-D как стелит

      Thumb up 0 Thumb down 1

  8. Аноним

    Висеть этому карлику на Спасской башне!

    Thumb up 4 Thumb down 3

  9. Гость

    Аааа ууу ну Вы где 70% голосовавших за него???

    Thumb up 7 Thumb down 3

  10. Аноним

    Дядя Вова, очень хочу украсить новогодний стол, помоги!
    Имеется стол, он ещё со времён клятого социализма. Но он пуст, ибо ни торговать, ни воровать не обучен. Очень хочется его украсить хотя бы хлебушком.
    Не шучу.
    Россиянец (или как вы там привыкли аборигенов называть?).

    Thumb up 4 Thumb down 2

  11. венгерка

    Да… И хлеб сейчас какой-то странный. И рада бы купить хороший, подороже, но в магазинах у дома его просто нет :(
    P. S. Я знаю места, где продают вкусный хлеб,но ездить туда каждый день физически нет возможности

    Thumb up 1 Thumb down 1

  12. Аноним

    Кому верите?
    НВР: Президенту, конечно же, кому же еще?
    Как показала пенсионная реформа — никому из госслужащих наказание за вранье не светит.

    Поэтому вранье от Гаранта — это гарантированное вранье.
    Можно ставить пробу на каждой фразе и обороте речи.
    :-D

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