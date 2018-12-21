Срезали опасную колею на ул. Красноармейской в Бердске

Зачастую жители Бердска обращаются в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» не только с личными историями, но и с житейскими, общегородскими проблемами. Так, во время обильного снегопада в редакцию поступает немало звонков о несвоевременной чистке и уборке от снега улиц города.

«Курьер. Среда. Бердск» уже сообщал о том как, кем и когда производятся эти работы. Однако вчера, 20 декабря, горожанин обратился в «Курьер. Среда. Бердск» и поблагодарил власть за чистку дороги по улице Красноармейской.

-Я заметил, что дорогу улицы Красноармейской коммунальщики почистили от накатов и колеи, которая образовалась из-за снега. За это им, конечно, спасибо. А как обстоят дела с другими дорогами? — поинтересовался бердчанин Олега.

Заместитель главы Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров заверил «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 21 декабря, что такой опыт у сотрудников Центра муниципальных услуг далеко не первый и не последний.

— Это рабочие мероприятия по зимнему содержанию дорог. Да, накаты образуются. У нас две задачи — убрать накаты грейдером, сейчас такой работой занимается ЦМУ. И в следствие движения снежной массы на обочину, дорога сужается. Мы производим вывоз снега как и на Красноармейской, так и на дорогах улиц Красной Сибири, Маяковского, Ленина и других дорогах города. Если есть какие-то замечания, обращайтесь ко мне лично — будем поправлять, — подчеркнул Владимир Николаевич.