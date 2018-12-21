Срезали опасную колею на ул. Красноармейской в Бердске

Улицы города очищают от снега сотрудники Центра муниципальных услуг
Зачастую жители Бердска обращаются в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» не только с личными историями, но и с житейскими, общегородскими проблемами. Так, во время обильного снегопада в редакцию поступает немало звонков о несвоевременной чистке и уборке от снега улиц города.
«Курьер. Среда. Бердск» уже сообщал о том как, кем и когда производятся эти работы. Однако вчера, 20 декабря, горожанин обратился в «Курьер. Среда. Бердск» и поблагодарил власть за чистку дороги по улице Красноармейской.
-Я заметил, что дорогу улицы Красноармейской коммунальщики почистили от накатов и колеи, которая образовалась из-за снега. За это им, конечно, спасибо. А как обстоят дела с другими дорогами? — поинтересовался бердчанин Олега.
Заместитель главы Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров заверил «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 21 декабря, что такой опыт у сотрудников Центра муниципальных услуг далеко не первый и не последний.
— Это рабочие мероприятия по зимнему содержанию дорог. Да, накаты образуются. У нас две задачи — убрать накаты грейдером, сейчас такой работой занимается ЦМУ. И в следствие движения снежной массы на обочину, дорога сужается. Мы производим вывоз снега как и на Красноармейской, так и на дорогах улиц Красной Сибири, Маяковского, Ленина и других дорогах города. Если есть какие-то замечания, обращайтесь ко мне лично — будем поправлять, — подчеркнул Владимир Николаевич.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
А ул.Комсомольская попадает под этот зимний проект? Не пробовали проехать по Комсомольской от ул.Голького до ул.Лелюха? Это какой то ужас .Там такая колея! А рядом детский сад….школы… постоянно ходят дети, а машину может так занести ,что ничего не поможет. Раз проехала, теперь боюсь там ездить. Кто ответственный за этот участок дороги? Примите меры!!! Чего ждемсссс?
0 1
Опасный накат элементарно убирается фрезой, которой асфальт срезают. Тока надо поднастроится… Видел такое в некоторых городах необъятной.
0 0
Кого они там срезали? как были колеи так и остались,дорога шире не стала. Путин научил чиновников пыль в глаза пускать,что носам тыкнуть этому Захарову?
1 0