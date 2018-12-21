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Срезали опасную колею на ул. Красноармейской в Бердске

Чистка улицы произошла в рамках зимнего содержания дорог. С 21 декабря улицы Красная Сибирь, Ленина и Маяковского коммунальщики избавляют от снега и наледи. (ФОТО)

21.12.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.
 
Срезали опасную колею на ул. Красноармейской в Бердске

Улицы города очищают от снега сотрудники Центра муниципальных услуг

Зачастую жители Бердска обращаются в редакцию «Курьер. Среда. Бердск»  не только с личными историями, но  и с житейскими, общегородскими проблемами. Так, во время обильного снегопада в редакцию поступает немало звонков о несвоевременной чистке и уборке от снега улиц города.

«Курьер. Среда. Бердск» уже сообщал о том как, кем и когда производятся эти работы. Однако вчера, 20 декабря, горожанин обратился в «Курьер. Среда. Бердск» и поблагодарил власть за чистку дороги по улице Красноармейской.

-Я заметил, что дорогу улицы Красноармейской коммунальщики почистили от накатов и колеи, которая образовалась из-за снега. За это им, конечно, спасибо. А как обстоят дела с другими дорогами? — поинтересовался бердчанин Олега.

Заместитель главы Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров заверил «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 21 декабря, что такой опыт у сотрудников Центра муниципальных услуг далеко не первый и не последний.

— Это рабочие мероприятия по зимнему содержанию дорог. Да, накаты образуются. У нас две задачи — убрать накаты грейдером, сейчас такой работой занимается ЦМУ. И в следствие движения снежной массы на обочину, дорога сужается. Мы производим вывоз снега как и на Красноармейской, так и на дорогах улиц Красной Сибири, Маяковского, Ленина и других дорогах города. Если есть какие-то замечания, обращайтесь ко мне лично — будем поправлять, — подчеркнул Владимир Николаевич.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    А ул.Комсомольская попадает под этот зимний проект? Не пробовали проехать по Комсомольской от ул.Голького до ул.Лелюха? Это какой то ужас =-O .Там такая колея! А рядом детский сад….школы… постоянно ходят дети, а машину может так занести ,что ничего не поможет. Раз проехала, теперь боюсь там ездить. Кто ответственный за этот участок дороги? Примите меры!!! Чего ждемсссс?

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  2. Олёшко

    Опасный накат элементарно убирается фрезой, которой асфальт срезают. Тока надо поднастроится… Видел такое в некоторых городах необъятной.

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  3. Новый мэр

    Кого они там срезали? как были колеи так и остались,дорога шире не стала. Путин научил чиновников пыль в глаза пускать,что носам тыкнуть этому Захарову?

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