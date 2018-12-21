Катастрофический рост бедных в России предсказал коммунист Грудинин

В 2018 году выросло число бедных россиян. По данным Росстата, доходы ниже прожиточного минимума в июле-сентябре имели 19 миллионов человек, или 12,9% населения. Напомним, ранее Госдума приняла закон о повышении МРОТ на 117 рублей. С 2019 года Минимальный размер оплаты труда вырастет до 11 280 рублей. С законами, которые принимает Госдума, невозможно победить бедность, заявил в эфире радио Sputnik кандидат на пост президента РФ на выборах 2018 года от КПРФ, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин.

«По итогам деятельности правительства в этом году можно сказать только одно – бедных станет подавляющее большинство в стране. Бороться с бедностью очень просто – увеличивать налоги на богатых, уменьшать налоги на бедных, делать социальные программы поддержки бедных слоев населения», — считает предприниматель.

По его словам, повышение МРОТ на 117 рублей больше похоже на издевательство.

«Не нужно повышать МРОТ на 117 рублей, нужно повышать его до уровня европейских стран. Французы только что вывели себе льготу: если человек получает 2000 евро, он вообще не платит налоги. Это достойно уважения. А у нас пенсионеры в среднем получают от государства 13-15 тысяч рублей и к тому же платят подоходный налог. Все больше и больше платят бедные, и все меньше платят богатые», – отметил Павел Грудинин.