КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
Продам студию!!!
Продам студию!!!
Продам студию!!!
Продам студию!!!
Продам комнату в центре!!!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Ванюшка, сейчас придет соседский мальчик и съест твою сосиску!

Прорвало: Снова отключили горячую воду в мэрии Бердска из-за коммунальной аварии

Путин подписал помилование пятерым россиянам

Один евро теперь стоит 78 рублей

Седые волосы от шока появились у 7-летней девочки после наезда иномарки на ее сестру в Линево

Ликвидация ЧП: Продезинфицируют отремонтированный водопровод в Бердске

Депутат Бердска: У администрации одна цель — все распродать!

На 55 месте стоит Россия в рейтинге подходящих стран для ведения бизнеса

Продуктовый терроризм: недоеденные продукты как просрочку возвращают в магазины Бердска

Рецепты, новости, предложения кафе на сайте «ФудБердск»

Последние комментарии

Декабрь 2018
M T W T F S S
« Nov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  


Катастрофический рост бедных в России предсказал коммунист Грудинин

Госдума приняла закон о повышении МРОТ на 117 рублей. С 2019 года минимальный размер оплаты труда вырастет до 11 280 рублей. С таким «издевательством» бедность невозможно победить, считает экс-кандидат в президенты.

21.12.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
 

Катастрофический рост бедных в России предсказал коммунист Грудинин

В Бердске распространяли незаконные агитки за Павла Грудинина

В 2018 году выросло число бедных россиян. По данным Росстата, доходы ниже прожиточного минимума в июле-сентябре имели 19 миллионов человек, или 12,9% населения. Напомним, ранее Госдума приняла закон о повышении МРОТ на 117 рублей. С 2019 года Минимальный размер оплаты труда вырастет до 11 280 рублей. С законами, которые принимает Госдума, невозможно победить бедность, заявил в эфире радио Sputnik кандидат на пост президента РФ на выборах 2018 года от КПРФ, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин.

«По итогам деятельности правительства в этом году можно сказать только одно – бедных станет подавляющее большинство в стране. Бороться с бедностью очень просто – увеличивать налоги на богатых, уменьшать налоги на бедных, делать социальные программы поддержки бедных слоев населения», — считает предприниматель.

По его словам, повышение МРОТ на 117 рублей больше похоже на издевательство.

«Не нужно повышать МРОТ на 117 рублей, нужно повышать его до уровня европейских стран. Французы только что вывели себе льготу: если человек получает 2000 евро, он вообще не платит налоги. Это достойно уважения. А у нас пенсионеры в среднем получают от государства 13-15 тысяч рублей и к тому же платят подоходный налог. Все больше и больше платят бедные, и все меньше платят богатые», – отметил Павел Грудинин.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Ванюшка, сейчас придет соседский мальчик и съест твою сосиску! Прорвало: Снова отключили горячую воду в мэрии Бердска из-за коммунальной аварии Путин подписал помилование пятерым россиянам

(1) Комментарий

  1. Аноним

    К вопросам зарплат в НСО. 2,5 о/о зарабатывают больше 100 тысяч руб, 25 о/о имеют доход ниже 15 тысяч, самые распространенные зарплаты 15- 35тысяч( процентное отношение не приведено) АиФ #50 2018г

    Thumb up 1 Thumb down 1

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка!!!!
Меховое ателье ЛЮДМИЛА и химчистка ЧАЙКА
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика