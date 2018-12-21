Тариф на перекачку фекальных стоков вырос за год на 3% в Бердске

С начала года (в ноябре по сравнению с декабрем предыдущего года) цены производителей промышленных товаров, предназначенных для реализации как на внутренний рынок, так и на экспорт, увеличились на 8,6%, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Новосибирскстат сегодня, 21 деабря.

В добыче полезных ископаемых цены стали выше в среднем на 34,1%, в том числе на обогащенные уголь и антрацит – на 51,4%, антрацит – на 40,9%, сырую нефть – на 37,6%, песчано-гравийные смеси – на 23%, строительные пески – на 19,5%, руды и концентраты драгоценных металлов – на 8,4%.

В обрабатывающих производствах с начала года цены повысились на 7,8%, в том числе на газойли – в 1,8 раза, электроды и прочие изделия из графита или других видов углерода, применяемые в электротехнике – в 1,6 раза, легкое нефтяное дистиллятное топливо – на 28,9%, нетканые материалы, кроме ватинов – на 25,3%, обувь с верхом из текстильных материалов, кроме спортивной обуви – на 25%, нефтяные дорожные битумы – на 24,8%, пластмассовые упаковочные изделия – на 24,5%, строительные смеси – на 23,4%, стальные электросварные трубы – на 22,7%, оборудование для розлива, закупоривания и упаковывания бутылок и прочих емкостей на 21,2%, ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона – на 18,7%, цемент, а также лакокрасочные материалы на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде – на 14,3%, листовые профили из нелегированной стали, а также литейные машины для металлургического производства – на 13,6%, незамкнутые профили холодной штамповки или гибки из нелегированных сталей – на 13,2%, устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ – на 12,6%, услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки – на 12,1%, краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей – на 11%, лакокрасочные материалы на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы – на 10,8%, машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ – на 10%, санитарно-технические изделия из керамики – на 9,9%, трубы стальные водогазопроводные – на 9,8%, пластмассовые пленки, а также путевое оборудование и устройства и их части; механическое оборудование для управления движением – на 8,6%, листовой горячекатаный стальной прокат, без дополнительной обработки – на 8,1%, сборные здания из металла – на 8,5%, пиломатериалы хвойных пород – на 8%, фунгициды – на 7,4%, кузова для автотранспортных средств – на 7,3%, керамический неогнеупорный строительный кирпич, а также электродвигатели и генераторы постоянного тока мощностью не более 37,5 Вт – на 6%, диоды и транзисторы – на 5,7%, электродвигатели переменного тока, многофазные, выходной мощностью более 75 кВт – на 5,6%, прутки, катанка и профили из алюминия или алюминиевых сплавов – на 5,5%, мужские пальто и полупальто – на 5,4%, азот и электрические конденсаторы – на 4,9%, горячие асфальтобетонные дорожные, аэродромные смеси и асфальтобетон, а также мебель и стёганые одеяла – на 4,5%, женские пальто и полупальто – на 4,4%, генераторы переменного тока (синхронные генераторы) – на 4%, обувь с верхом из кожи, а также прицепы (полуприцепы) к легковым и грузовым автомобилям – на 3,8%. Снизились цены на дисковые бороны – на 8,8%, плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов – на 6,8%, культиваторы – на 6%, негашёную известь – на 3,1%.

В производстве пищевых продуктов стали выше цены на пшеничную муку – на 43,8%, премиксы – на 31,3%, кормовые антибиотики – на 13,6%, рафинированные растительные масла – на 10,7%, этиловые спирты из пищевого сырья – на 8,2%, минеральные природные питьевые воды и воды питьевые, расфасованные в емкости, не содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ – на 5,9%, хрустящие хлебцы, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты, а также пиво, кроме отходов пивоварения – на 5,6%, говядину – на 5,4%, свинину – на 4,7%, мясосодержащие консервы – на 4,6%, мясо домашней птицы – на 4,1%. Снизились цены на соленую или в рассоле сельдь – на 14,7%, комбикорма для крупного рогатого скота – на 4,5%.

В обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха тарифы повысились в среднем на 3,1%1), в том числе на электроэнергию собственного производства – на 19,7%, электроэнергию, отпущенную по регулируемым тарифам (только населению) – на 3,1%, услуги по передаче электроэнергии – на 2,8%, услуги по снабжению паром и горячей водой по трубопроводам – на 1,8%, электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей по свободным ценам – на 1,4%. Ниже, чем в декабре предыдущего года, стали тарифы на пар и горячую воду – на 2,6%.

В водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений тарифы стали выше на 2,7%, в том числе на услуги по очистке вод и распределению воды по водопроводам, а также услуги по удалению сточных отходов – на 3%. Природная вода стала дешевле на 0,7%.