Седые волосы от шока появились у 7-летней девочки после наезда иномарки на ее сестру в Линево

Сбитая на пешеходном переходе в Линево 4-летняя малышка идет на поправку. Родители привезли ее из больницы домой 17 декабря, сообщил сегодня, 21 декабря, «Весь Искитим».

Как сообщал сайт «Весь Искитим», 7 декабря в 18.00 в поселке Линево 48-летний водитель, управляя автомобилем Peugeot 4007, двигался по проспекту Мира и у дома №42/1 допустил наезд на 4-летнюю девочку. Ребенок с матерью переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девочка получила различные травмы, бригада скорой помощи доставила ее в медицинское учреждение. Водитель иномарки попытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции во дворе дома №42 по проспекту Мира. В отношении него составлены административные протоколы по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 12.26 Кодекса об административных правонарушениях РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и ч. 2 ст. 12.27 КоАП (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием). По факту ДТП проводилась доследственная проверка.

Машенька — младший ребенок в многодетной семье Владимира Козлова. В тот вечер супруга Владимира вела детей из детсада. Машу сбили на глазах ее 7-летней сестренки и 5-летнего братишки.

Водитель остановился в 50-100 метрах от места ДТП. Потом он подошел и извинился, у матери прощения попросил, описывает происходившее со слов очевидцев Козлов. Очевидцы же и утверждали, что от водителя разило спиртным. Затем виновник ДТП уехал. Полицейские задержали его во дворе дома.

По словам Козлова, в больнице Маше поставили диагноз «тупая травма живота, тяжелый ушиб головного мозга». Погрузили ее в искусственную кому. Спустя три дня обнаружили еще и сотрясение головного мозга, назначили дополнительное лечение.

После ДТП на change.org появилась петиция, составленная Юлией Федосеевой. В адрес Следственного комитета. Прозвучал призыв не дать уйти от ответственности водителю, бывшему полицейскому, сбившему на пешеходном переходе в Линево Искитимского района. За два дня под ней подписались 950 человек.

— Машенька идет на поправку. Она уже дома. 17 декабря ее выписали из областной больницы. Врачи назначили лечение. Нужно наблюдаться у невролога, — рассказал сайту «Весь Искитим» 20 декабря Владимир Козлов.

Произошедшее с Машенькой негативно отразились на ее братике и сестренке, которые были очевидцами дорожной аварии. Теперь необходимо водить их к психологу, отметил Владимир Александрович.

— На голове старшей дочери мы нашли седой волос, а ей только исполнилось 7 лет. Мы стараемся не вспоминать в семье о том случае, не ведем разговоры об аварии. Дети, конечно, отвлекаются, когда играют все вместе, — говорил Владимир Александрович.

По словам руководителя искитимского следственного отдела СК Бориса Монаенкова, прокурор Искитима передал дело по наезду, заведенное полицейскими, в СК. Следователи занимаются его проверкой.