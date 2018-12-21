Зарастет ли мусором при тарифе 92 рубля с 3 января 2019 года Бердск?

Мусор в Бердске нередко валят рядом с мусорными баками
С 1 января 2019 года тариф на услугу регионального оператора установлен в размере 466 рублей за кубический метр, что составляет с учётом норматива потребления 92,42 рубля с человека в месяц.
Начальник отдела регулирования обращения с ТКО и мониторинга департамента по тарифам Новосибирской области Надежда Климова пояснила «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 19 декабря, что тариф един для всех как для физических, так и для юридических лиц. До 1 января 2019 года, в соответствии с законодательством РФ, все должны заключить прямые договора по вывозу ТКО с ООО «Экология-Новосибирск».
— Этот тариф предусмотрен на весь 2019 год. В июле 2020 года будет повышение тарифа, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» Надежда Климова.
Стоит отметить, что в случае принятия на федеральном уровне решения об исключении ставки НДС из тарифа, он может составить 388,33 рубля за кубический метр или 77,02 рубля с человека в месяц.
Официальным перевозчиком ООО «Экология-Новосибирск» в Бердске объявлен ООО «Эко Сервис». Компания будет вывозить мусор Бердска, Кольцова, Купинского, Чистоозерного и Советского районов.
Директор УК «Вымпел Сервис» Николай Яковченко сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что всем жителям Бердска стоит заключать прямые договора с ООО «Экология-Новосибирск».
-С 1 января все будут отдыхать, а мусоровозы вывозить с площадок мусор. Если население приняло решение о заключении прямых договоров с ООО «Экология-Новосибирск», то будет платить за сбор и вывоз ТКО напрямую региональному оператору. Если еще это решение не принято, то пока будут платить управляющей компании, а мы в свою очередь — ООО «Экология- Новосибирск». Начислять плату за вывоз ТКО будет региональный оператор. В любом случае решение о прямых договорах надо принимать. Это в интересах жителей. Тогда появится возможность напрямую влиять на поставщика коммунального ресурса. Тогда и жилищная инспекция будет на них воздействовать в случае чего, чтобы управляющая компания не была крайняя за бездействие других, — подчеркнул Николая Яковченко.
От отметил, что хоть управляющая компания и не будет поставлять коммунальную услугу, но право контроля за вывозом мусора остается за ними. В случае, если бердчане увидят горы мусора на помойке, то им стоит звонить в управляющую компанию, а ее диспетчер уже выйдет на регионального оператора, чтобы те связались с организацией, которая вывозит мусор в Бердске.
-Есть разъяснения государственной жилищной инспекции и заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Андрея Чибиса о том, что в любом случае управляющая компания осуществляет контроль за поставкой коммунального ресурса. В любом случае население эту услугу оплачивать будет. Вопрос в механизме. Оптимальный вариант — заключить прямой договор с региональным оператором, — уверен директор УК «Вымпел Сервис».
Николай Яковченко заверил, что график вывоза мусора не изменится. По его мнению плюсом своеобразной коммунальной реформы стало то, что ГЖИ автоматически становится на сторону жителей и управляющих компании. В их интересах, чтобы на площадках была чистота.
Из достоверных источников «Курьер. Среда. Бердск» известно, что представитель регионального оператора в ближайшее время обстроится в Бердске. По всем вопросам, связанным с переходом на новый тариф, вы можете обращаться в ООО «Экология-Новосибирск» по телефону 8383-304-90-58 или на почту ekologia.nsk@gmail.ru
Справка
С 1 января 2019 года в регионе, как и во всей стране, запускается новая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Ее цель – создание современных безопасных систем коммунальной инфраструктуры в сфере обращения с ТКО, вывод сферы обращения с отходами «из тени», устранение несанкционированных свалок, раздельный сбор мусора и извлечение из ТКО максимального количества полезных фракций. На территории региона будет действовать единый оператор по обращению с отходами – ООО «Экология-Новосибирск» в числе задач которого формирование транспортных потоков, осуществление контроля за вывозом мусора, работа с транспортными компаниями и объектами размещения ТКО. Поскольку теперь мусор будут считать «по головам» из расчета 6 литров в день с человека, семье из 4-х человек придется платить за вывоз отходов около 400 рублей.
Дорогой тариф? — дорогой.
Зарастёт ли мусором Бердск? — зарастёт, ещё как зарастёт.
50 2
Крыльцо администрации с 1 января нам расскажет, что думают люди об этой мусорной афере.
39 3
Не пугайте, а то они и оцепление выставят.
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деньги — отдельно и усреднённо, мусор нехай себе лежит! ПозвОните, оформите заявку — приедем, коли машина освободится… А вообще мы загружены и перегружены…
22 2
Ещё как зарастет. Выслали неделю назад заявку на оформление договора, по сей день ни ответа ни привета, на следующей неделе корпоративы и вообще всем будет уже пофиг, а с 1 января новая жизнь и полная неопределенность, что тут сказать хочется как лучше, но почему то выходит как обычно!
22 2
Давайте подсчитаем:
148 млн жителей страны да по 100 рублей — 14,8 млрд.
20% НДС — 2,96млрд.
множим на 12 месяцев
итого 213,12 млрд
Как раз хватит на новый запасной Крымский мост, если этот разбомбят.
— Роттенберги, для вас не будет проблемой освоить эту сумму?
— Нет, мы предыдущую такую же проглотили и не подавились.
32 1
Шла бы ты Надежда Климова куда подальше
26 6
Еще ни начинали работать, а уже запланировали повышение тарифа в 2020 ! Нормально так !!! Почему я должна производить оплату услуги, которую я не получу в полном объеме ? Ну нет у меня столько мусора, 6 л. в день, я его могу набрать только за неделю. За чей мусор я должна платить ? За то, что везут со строительных и производственных площадок ?
69 1
не надо спрашивать.
Надо платить.
14 22
стеб уже не уместен живем как в сказке чиполино
36 4
Санкции
6 8
Вы правы, в среднем 5л за два дня вдвоём!
12 6
да пофигу им
5 1
Наша семья живет в частном секторе, мусор мы сортируем, метал, картон, стекло сдаем, остально сжигаем в печке вместе с дровами, золу рассыпаем в огороде, мусора у нас нет, а кто то каждый день по 3 пакета выносит, во первых почему мы вообще должны платить , во вторых почему все платят одинаково. У соседа тоже в частном секторе стоит контейнер . Прописан 1 человек, он делает ремонт дома, контейнер наполняет каждый день, а другая семья из 5 человек наполнила бак за месяц, 1 человек за 30 контейнеров заплатит 100 р, а семья из 5 за 1 контейнер 500р….. Как так… В частном секторе нужно платить по факту наверно…
57 2
Да, было бы логично платить по факту. Но обязать всех поставить контейнер и заключить договор на его вывоз. А то я знаю в Бердске жителей частного сектора, которые просто несут свои мешки к многоквартирному дому по соседству.
А про то, что у вас нет мусора вообще, как-то не верится. Стекло не всякое можно сдать, а уж битое тем более. А такое случается у любого. А пластик? Не верю, что сейчас можно совсем не покупать пластик?
8 5
«В случае, если бердчане увидят горы мусора на помойке, то им стоит звонить в управляющую компанию, а ее диспетчер уже выйдет на регионального оператора, чтобы те связались с организацией, которая вывозит мусор в Бердске» (Цит)
Что и требовалось доказать — вся компания ООО «Экология- Новосибирск» будет заниматься продажей посреднических услуг и будет состоять из одного директора и нескольких диспетчеров, которые будут доить население ровно на сумму удорожания услуги да еще пролоббировавшему этот грабеж государству(авторитету-рэкетиру) — 20% НДС.
А так как конкуренции у этого кровососа-монополиста не будет, то можно завалить жалобами ГЖИ, обзвониться в УК, — что толку?
Главное, чтобы деньги регулярно поступали на офшорные счета.
53 2
А как они планируют заключать прямые договоры с населением? Что идти в их контору и стоять в очереди? Или они пойдут по всем квартирам? Очередной бред и создание монополиста у которого, зная наше российское разгильдяйство, всё будет валиться из рук и крайнего не найдешь. Работало ведь всё нормально более-менее. Каждая УК примерно знала, какой объем мусора надо вывезти и заключало договоры с исполнителем, а жильцы оплачивали. А что будет сейчас, почему опять уравниловка и кто такой норматив 6 л придумал, чем обосновал?
57 1
Обосновали расчётами Прикинул: контейнер примерно 1куб, вывозится раз в два дня, в подъезде 36 квартир и получается, что на квартиру в среднем по 13,89л в день. Половина контейнера конечно воздух- коробки, пластиковые бутылки… Плюс конечно строительный мусор. В общем как всегда платим за того парня…
15 3
тест
1 5
«Рейдерский захват рынка мусорных отходов»?
КСБ, скажите, а генеральный директор ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова состоит в партии «Единая Россия»?
А по всей стране мусорные директора тоже члены этой партии?
Тогда это «захват рынка мусорных отходов».
39 6
1001-й способ относительно честного отъёма денег у населения.
37 3
Правильно говорил ФАГ: овец надо стричь, вот и стригут.
33 2
Вопрос по нормативу. (частный сектор и не только) Как можно норматив распространить один на всех. Почему газ, вода, электричество платим по факту, а мусор должны по нормативу? Абсурд. Ведь в каждой семье по разному. Кто о больше, кто то меньше.
49 1
Коррекция: Почему мы должны платить за мусор по нормативу, да еще и в литрах, вместо килограммов?
30 2
Просто когда «стригут» всех скопом, «под одну гребёнку», очень быстро растёт количество «шерсти». Москвичам так проще бабло «отмывать».
21 1
Потому что стоимость его вывоза зависит от объема бака, к который вы выбрасываете мусор и объема машины, которая эти баки забирает.
А если не по нормативу, то как? Для мусора трудно придумать другой способ. Предлагаете замерять каждый мешок, которые вы выносите в мусор? Готовы платить зарплату специально нанятому приемщику мусора?
0 14
Государство: — Друзья! — Давайте жить дружно! — Неужели никто из вас не опечалился произволом запада и не поможет пострадавшему от их санкций, Роттенбергу? — Вот-вот, не беспокойтесь, мы уже услышали ваши невысказанные пожелания и готовы их исполнить. — Премного благодарны за сочувствие. — Держитесь там!
23 4
Как будут считать юриков, — по количеству работающих, или как? И если 1 кубометр -466 руб, то моя семья из 6 человек это куб намусорит примерно месяцев за 5-6(мы все работаем и за будни получается 1 пакет(ведро15л) и за выходные 2 пакета, за месяц 12 пакетов по 15л = 180л) т.е. на одного как раз около 100 рублей за эти 5-6 месяцев. Как то не стреляет. Действительно надо периодически выбрасывать что-то крупное , чтобы попасть в эти рамки.
24 2
Ну все мы периодически выбрасываем что-то крупное. Вот недавно снимала старые обои, получилось три мешка за один день. Правда я не сильно старалась сложить их компактно.
3 8
а ремонт вы делаете каждый месяц?!
7 1
Живу в МКД, договор заключать не буду и платить тоже. Предлагаю всем сделать тоже самое! Пусть идут лесом со своими тарифами.
28 6
за капремонт тоже не платите?
15 7
Не плачу за кап.ремонт!!! Ремонт дома на 2038 год!!!! Доживу ли, а?
17 4
значит, в какой-то момент сильно удивитесь сумме «штрафа».
(если, конечно, живёте в мкд)
10 8
Никаких «штрафов» сверх 1/300 ставке рефинансирования в день не предусмотрено. А ставка рефинансирования заведомо меньше инфляции (последнюю занижают).
Так что пофиг.
6 3
Капремонт тогда легко проглотили потому, что реальные доходы населения были больше, а сейчас каждая копейка на счету. Больше 2-х лет не платил его, потом просто пришлось погасить из-за продажи квартиры, на данный момент около года не плачу уже.
15 3
Правильно, пусть за вас платят соседи. Они же богаче.
3 7
Вчера то есть 18 декабря , в программе по тв, была озвучена сумма 77 рублей! ☝, откуда сумма 100 рублей в вашей газете? ???
6 2
«в случае принятия на федеральном уровне решения об исключении ставки НДС из тарифа, он может составить 388,33 рубля за кубический метр или 77,02 рубля с человека в месяц.» ©
эту цифру вы услышали?
Ну и, разве это крайне принципиально? особенно, когда тариф взят из головы.
Как думаете, сколько времени пройдёт, как тарифы «на мусор» начнут пересматривать в сторону роста?
26 3
Ильф и Петров
«Двенадцать стульев»
Принцип предоплаты:
» — Утром деньги — днем стулья. Днем деньги — вечером стулья. Вечером деньги — ночью стулья. Ночью деньги — утром стулья.
— А можно так: утром стулья, а вечером деньги?
— Можно. Но деньги вперед! «
20 1
Город очистится от мусора тогда, когда за мусор будут доплачивать жителям, а не наоборот.
Раз мусорную тему превращают в отрасль, значит на этом будут делать прибыль. С учётом, как оператор рвётся этим заняться, прибыль с переработки мусора станет ощутимая.
Кто даёт гарантии, что собранные с нас деньги не украдут,
никто не даёт. Регулятор в постановлении оставил лазейки, — выходит так.
— Старые тарифы оставьте для жителей — как экологический налог.
— За бытовой мусор доплачивайте людям при его сдаче, — город чистый, бомжи при деле, жители спокойны.
23 1
есть проблема.
Деньги предполагается делать не на переработке, а на доставке до мест складирования.
24 3
На доставку ТКО оставить старые тарифы для жителей — как экологический налог.
8 1
Г-н Яковченко, понятна ваша позиция. Чтобы с Вас не спрашивали, Вы предлагаете заключать договор напрямую, а потом жильцы таких домов, вообще не крайнего, ни виноватого не найдут! Так что уж лучше Вы заключайте договор, а нам достаточно заключённого с Вами договора, в рамках которого Вы абсолютно ничего не делаете(кроме работника дворника и уборщицы), а все остальное делается за счёт дополнительно собираемых в доме денег.
23 3
Ротенбергу хвала !!!
4 8
В Белокаменном заставляют собственников жилья согласовать тариф за содержание жилья с 01.01.2019 г. ,на уровне 2018 г. Отдельно заключить договор на вывоз мусора с Экология-Новосибирск. В текущем году затраты за данную работу были включены в тариф сод.жилья и никто уменьшать его не собирается. Кто оформляет субсидии, подписывают безоговорочно, иначе не получат льготы.
Многие вообще не разбираются, что там написано, как обычно у нас заведено : бумажку подсунули, распишитесь и вопрос решен !
10 1
6 литров в день с человека? Да вы что там курите? У нас с трех человек через день 10-литровое ведро получается.
В редких случаях приходится каждый в день выносить.
Но даже это три литра с человека! И не каждый день.
Жаль что нет для мусора счетчиков, как для воды.
23 2
За воду берут….за стоки берут…за мусор берут….осталось за воздух еще брать- дышим же
16 2
хм… звучит как бизнес-план!
10 1
Может давайте организуемся , пока правительство не приняло закон
4 2
давайте
3 2
Предприятия же платят налог за выбросы в атмосферу,а мы дышим и тоже в атмосферу….А после праздников…к некоторым подойти невозможно…выбросы зашкаливают
10 2
К некоторым не только с лица будет не возможно,но и со спины
3 1
У меня мусор дорогой,готов продавать!
6 1
Мне тоже интересно, как они собираются заключить договоры с такой огромной массой ИП, граждан, Юрлиц? Там сидит у них, наверное, три девочки и как они все это потянут? Надо ведь с каждым разобраться, с его помещением, нормами, видами деятельности, числом прописанных и т.д. ..на каждого завести досье…Сколько уйдет на это? Думаю, года три уйдет на это. А мусор сегодня уже надо вывозить.
11 1
Господин Яковченко несколько не договаривает. Я была на том совещании, где представитель рег.оператора на половину вопросов не смог ответить. А по площадкам он четко сказал, что у них договор только на вывоз и площадки убирать они не будут. Получается жители заплатят тариф на вывоз, и чтоб площадка мусорная была чистая должны заплатить дворнику??? И еще один момент, который мне кажется крайне не справедливым; в законе предусмотрен вывоз по факту для юр.лиц при наличии закрытой мусорной площадки, а для физических лиц нет!
12 1
При этом дофига физических лиц по факту имеет закрытые площадки — т.е. мусороприемные камеры мусоропроводов))))
1 3
Я думаю с договорами сильно заморачиваться и не будут, через налоговую будут налог взимать и все. За загрязнение окружающей среды сегодня платят предприятия; называется экологический сбор, как нам объясняли ну население же не платит, а продукция когда нибудь выйдет из сроя и будет отходом! А теперь что же получается за одно и тоже 2 раза должны платить и предприятия и жители??? В общем с этим законом больше вопросов, чем ответов.
12 1
Ох, до чего же жадный этот Роттенберг (или кто там ещё присосавшиеся) — не могли потерпеть хотя бы до 1 февраля. За праздничные дни засыплемся мусором по самую макушку. Тем более что по словам Беловой Е. В. «….представитель рег.оператора …… по площадкам он четко сказал, что у них договор только на вывоз и площадки убирать они не будут.» Это же надо еще команду дворников с собой возить чтобы площадки после погрузки подчищать, или перед погрузкой в контейнеры мусор складывать. Но УК теперь тоже не должны убирать площадки т.к. у них эту строчку из услуг убрали. Наверное УК скоро все-таки изнасилуют и заставят убирать площадки и соответственно они включат эту работу в свой тариф, но некоторое время на кучах мусора посидим, а кто-то наверное и с забитыми мусоропроводами. Как хорошо , что сейчас зима, а то бы страшную антисанитарию развели.
2 3
Я думаю, что всё идет к тому, что будет один большой УК-оператор. С офисом в Новосибирске и телефонами с автоответчиком.
И тариф по 50,00 с квадратика, а не вот это вот всё
4 1
Такую ересь написали, все вопросы от недопонимания, прочитайте закон сначала- обязанности, ответственность, и всё сразу поймёте!
0 6
Мне интересно, а когда семья в отпуск уезжает, к примеру на месяц, платить ведь тоже придется?!
Сестра, вообще с семьей на полгода, уезжает жить на дачу. Зашибись, за что платить!
2 0
Меня удивляет спешка принятия данного мероприятия. Тариф утвержден 19 дек., срок со дня принятия заявления от собственника, со всем пакетом док., 10 рабочих дней. Ну и когда он будет заключен? В феврале?
5 0