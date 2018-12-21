Зарастет ли мусором при тарифе 92 рубля с 3 января 2019 года Бердск?

С 1 января 2019 года тариф на услугу регионального оператора установлен в размере 466 рублей за кубический метр, что составляет с учётом норматива потребления 92,42 рубля с человека в месяц.

Начальник отдела регулирования обращения с ТКО и мониторинга департамента по тарифам Новосибирской области Надежда Климова пояснила «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 19 декабря, что тариф един для всех как для физических, так и для юридических лиц. До 1 января 2019 года, в соответствии с законодательством РФ, все должны заключить прямые договора по вывозу ТКО с ООО «Экология-Новосибирск».

— Этот тариф предусмотрен на весь 2019 год. В июле 2020 года будет повышение тарифа, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» Надежда Климова.

Стоит отметить, что в случае принятия на федеральном уровне решения об исключении ставки НДС из тарифа, он может составить 388,33 рубля за кубический метр или 77,02 рубля с человека в месяц.

Официальным перевозчиком ООО «Экология-Новосибирск» в Бердске объявлен ООО «Эко Сервис». Компания будет вывозить мусор Бердска, Кольцова, Купинского, Чистоозерного и Советского районов.

Директор УК «Вымпел Сервис» Николай Яковченко сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что всем жителям Бердска стоит заключать прямые договора с ООО «Экология-Новосибирск».

-С 1 января все будут отдыхать, а мусоровозы вывозить с площадок мусор. Если население приняло решение о заключении прямых договоров с ООО «Экология-Новосибирск», то будет платить за сбор и вывоз ТКО напрямую региональному оператору. Если еще это решение не принято, то пока будут платить управляющей компании, а мы в свою очередь — ООО «Экология- Новосибирск». Начислять плату за вывоз ТКО будет региональный оператор. В любом случае решение о прямых договорах надо принимать. Это в интересах жителей. Тогда появится возможность напрямую влиять на поставщика коммунального ресурса. Тогда и жилищная инспекция будет на них воздействовать в случае чего, чтобы управляющая компания не была крайняя за бездействие других, — подчеркнул Николая Яковченко.

От отметил, что хоть управляющая компания и не будет поставлять коммунальную услугу, но право контроля за вывозом мусора остается за ними. В случае, если бердчане увидят горы мусора на помойке, то им стоит звонить в управляющую компанию, а ее диспетчер уже выйдет на регионального оператора, чтобы те связались с организацией, которая вывозит мусор в Бердске.

-Есть разъяснения государственной жилищной инспекции и заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Андрея Чибиса о том, что в любом случае управляющая компания осуществляет контроль за поставкой коммунального ресурса. В любом случае население эту услугу оплачивать будет. Вопрос в механизме. Оптимальный вариант — заключить прямой договор с региональным оператором, — уверен директор УК «Вымпел Сервис».

Николай Яковченко заверил, что график вывоза мусора не изменится. По его мнению плюсом своеобразной коммунальной реформы стало то, что ГЖИ автоматически становится на сторону жителей и управляющих компании. В их интересах, чтобы на площадках была чистота.

Из достоверных источников «Курьер. Среда. Бердск» известно, что представитель регионального оператора в ближайшее время обстроится в Бердске. По всем вопросам, связанным с переходом на новый тариф, вы можете обращаться в ООО «Экология-Новосибирск» по телефону 8383-304-90-58 или на почту ekologia.nsk@gmail.ru

Справка

С 1 января 2019 года в регионе, как и во всей стране, запускается новая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Ее цель – создание современных безопасных систем коммунальной инфраструктуры в сфере обращения с ТКО, вывод сферы обращения с отходами «из тени», устранение несанкционированных свалок, раздельный сбор мусора и извлечение из ТКО максимального количества полезных фракций. На территории региона будет действовать единый оператор по обращению с отходами – ООО «Экология-Новосибирск» в числе задач которого формирование транспортных потоков, осуществление контроля за вывозом мусора, работа с транспортными компаниями и объектами размещения ТКО. Поскольку теперь мусор будут считать «по головам» из расчета 6 литров в день с человека, семье из 4-х человек придется платить за вывоз отходов около 400 рублей.