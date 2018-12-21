ГУЛАГ: Был свидетелем расстрелов в Ложках отец жительницы Бердска

Среди ночи 7-летнюю Зину разбудил крик матери: «Доченька, вставай, папку нашего забирают». Девочка резко открыла глаза и увидела плачущую маму, стала реветь вместе с ней. Подбежал милиционер и с размаху ударил женщину, мол, нечего истерики устраивать и ребенка подключать. В ночь на 20 сентября 1937 года отца Зины, Ивана Шишкина, увез черный воронок, а семья была выселена из дома-пятистенка в амбар, в котором не было ни окон ни дверей. Жилье Шишкиных конфисковали и разместили в нем сельсовет.

Милиционеры забрали из дома Шишкиных все ценное: медную икону, два креста, берданку, несколько неисправных ружей, гильзы и 17 штук полтинников советской чеканки на общую сумму 85 рублей 50 копеек. Не постеснялись почистить амбар — выгребли из засеков несколько мешков кедровых орехов.

Отца осудили по статье 59.3 за причастность к контреволюционной бандитской группировке на 10 лет без права переписки, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 88-летняя Зинаида Карноушенко. Остались они тогда с мамой одни. Вернее не совсем одни, мама носила под сердцем ребенка. Не прошло и месяца, как в холодном амбаре появился на свет Ванечка, названный в честь отца.

Как они пережили ту зиму, Зинаида Ивановна не может до сих пор понять. Грелись только от буржуйки. Родственники поставили какое-то подобие двери в амбаре. Дожили до весны. Амбар утеплили, вырезали окно, поставили нормальную дверь. Маму никто не брал на работу. Ведь она была врагом народа. Зарабатывала кое-как на наемном труде.

Хотя отец не имел права писать родным письма, каким-то образом он умудрился прислать весточку, в которой горько сообщал, что знает о том, что у него родился ребенок, но мальчик или девочка, не знает.

Особенно тяжело пришлось Шишкиным в 1942 году, когда сдохла их кормилица коровка. Они буквально пухли с голода. А еще приходилось платить налоги — их никто не отменял. Кое-как дожили до весны. В 1943 году Зина вместе с мамой нанялись пасти стадо. И уж тогда поели хоть картошки вдоволь. С ними рассчитывались за работу то картошкой, то молоком, то кто-нибудь денег немного даст.

Вместо 10 Иван Шишкин отсидел 12 лет. Вернулся домой летом 1949 года.

— Я в то время уже вместе с мамой не жила, Ивану было 12 лет. Отец пришел, а он один дома был. Спрашивает: «Где твоя мама?». Ваня ответил, что на работе. Он говорит: «Сходи к ней и скажи, что папа пришел домой». Братишка бросился за мамой со всех ног. Я узнала о возвращении отца только через неделю. И сразу отправилась к родителям. Идти пришлось 30 километров. В то время транспорта не было. Шла целый день. Повстречались, я его не узнала. Потом родители стали хорошо жить. Отец построил новый домик. Сын у них родился в 1951 году, — поделилась воспоминаниями бердчанка.

После возвращения из лагерей Иван Шишкин устроился в родном селе Северном в коммунальное хозяйство плотником. Проработал там 26 лет. До самого ухода на пенсию. У Зинаиды Ивановны до сих пор хранятся его награды и почетные грамоты. Иван Захарович ушел из жизни в 1985 году.

О том, что с ним происходило в заключении, Иван Шишкин рассказал родным только в 1961 году, после того, как его реабилитировали. После выхода из лагерей он подписал не менее 50 документов о неразглашении сведений.

-Сначала отец сидел в Новосибирске, а потом был месяц, то ли в Искитиме, то ли в Ложках, я уже теперь не помню. И копал он там с другими заключенными ямы. Три раза ездил. Говорил, что выкопают яму, милиционер выйдет, зачитает список, люди сделают два шага вперед и расстреливали их, некоторых даже не до смерти. И другие заключенные закапывали их. Потом отца этапировали в Амурскую область, Тынду. Привезли под открытое небо — ни бараков, ничего не было. Сами строили бараки. Пробыл там два или три года. Потом его этапировали на Печору. Строил мост через реку. А во время войны, или в 1942 или в 1943 году отправили по этапу в Кировабад. Рассказывал, что там хоть маленько очухались. Было тепло. Работали больше на плантациях, и хоть в сыром виде, но ели все: капусту, морковь, свеклу. Отец у нас был высокий, рост 190 см, здоровый. В лагерях дошел до 46 килограммов. В лагерях отцу пришлось встретиться с Рокоссовским — сидели с ним в одной камере. Рокоссовского потом вызвали в Москву и предложили набрать штрафные роты. Он приехал в лагерь и стал набирать людей. Обратился к моему отцу, который в лагере был бригадиром: «Ты Иван Захарович, не хочешь искупить свою вину и пойти на фронт?» А папка мой отвечал: «Меня сюда забрали без моего согласия, и если я буду нужен на фронте и здесь моего согласия не спросят». На фронт отец не попал, — рассказала Зинаида Ивановна.

Иван Захарович всегда мечтал побывать в тех местах, где ему пришлось отбывать наказание. Но так и не пришлось. Брат Зинаиды Ивановны Ваня после окончания строительного техникума был отправлен по направлению на Камчатку. Там создал семью. Погиб в 52 года в результате несчастного случая. Никто из родных не смог побывать на его похоронах. Самый младший брат живет в Саяно-Горске.

В 1992 году Зинаида Ивановна получила от государства компенсацию за реабилитированного отца — 3000 рублей.

-Покупать тогда нечего было — голые полки. Поехали мы с мужем на ночную китайскую барахолку. Купили три одеяла и ему комплект робы. Вот и вся компенсация, — утирает слезу дочь «врага народа» Шишкина. — Ничем не компенсируешь такое унижение человеческого достоинства.