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Рецепты, новости, предложения кафе на сайте «ФудБердск»

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Рецепты, новости, предложения кафе на сайте «ФудБердск»

Кушать хочется каждый день. Помочь сделать наше каждодневное меню разнообразным поможет сайт ФудБердск.

21.12.2018 Нет комментариев
 
Рецепты, новости, предложения кафе на сайте «ФудБердск»

На сайте ФудБердск вас ждут интересные рецепты, которые просты в исполнении, но очень вкусны. Ежедневно мы сообщаем о новостях из сферы еды, продуктов, интересных фактов.

На сайте размещают свои новости, меню и акции ведущие компании Бердска из сферы общественного питания.

Вы можете постоянно быть в курсе, что предлагает ресторан «Эдем» и кафе «Вилка-Ложка».

Вы можете высылать нам свои рецепты на food-berdsk@yandex.ru

Обязательно опубликуем!

 


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Ванюшка, сейчас придет соседский мальчик и съест твою сосиску! Прорвало: Снова отключили горячую воду в мэрии Бердска из-за коммунальной аварии Путин подписал помилование пятерым россиянам

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