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Выпрыгнули дети из окна на 4 этаже в панике во время пожара в Новосибирске

Оставленные без присмотра 7-и 12-летние дети, не дожидаясь пожарных, спаслись через окно. Пострадавших срочно доставили в больницу. Квартира в 5-этажке выгорела.

20.12.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Выпрыгнули дети из окна на 4 этаже в панике во время пожара в Новосибирске

На пожар прибыли не только огнеборцы, но и скорая помощь

Дознаватели устанавливают причину пожара, из-за которого дети выпрыгнули из окна, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в управлении МЧС по Новосибирской области сегодня, 20 декабря.

Дети, оставленные одни дома в панике, не дожидаясь помощи, выпрыгнули из окон четвертого этажа во время пожара в Ленинском районе Новосибирска. Что развило пожар, площадь которого выросла до 25 квадратных метров, предстоит установить дознавателям МЧС. На месте происшествия на данный момент работают пожарно-спасательные подразделения и сотрудники скорой медицинской помощи. Погибших нет.

В четверг в 16:00 огнеборцы выехали на место происшествия, после поступления сообщения о пожаре в пятиэтажном газифицированном доме. Через пять минут прибыли первые пожарные расчеты. Всего к ликвидации пожара было привлечено 3 единицы техники и 20 человек личного состава. 25 жильцов дома самостоятельно эвакуировались и не пострадали. Распространению огня способствовало позднее сообщение и обнаружение пожара. Дверь в горящую квартиру пожарным пришлось вскрывать. Пожар локализован, открытое горение ликвидировано.

По предварительной информации, дети 2006 и 2011 годов рождения на реанимобиле экстренно госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь.


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