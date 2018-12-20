Выпрыгнули дети из окна на 4 этаже в панике во время пожара в Новосибирске

Дознаватели устанавливают причину пожара, из-за которого дети выпрыгнули из окна, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в управлении МЧС по Новосибирской области сегодня, 20 декабря.

Дети, оставленные одни дома в панике, не дожидаясь помощи, выпрыгнули из окон четвертого этажа во время пожара в Ленинском районе Новосибирска. Что развило пожар, площадь которого выросла до 25 квадратных метров, предстоит установить дознавателям МЧС. На месте происшествия на данный момент работают пожарно-спасательные подразделения и сотрудники скорой медицинской помощи. Погибших нет.

В четверг в 16:00 огнеборцы выехали на место происшествия, после поступления сообщения о пожаре в пятиэтажном газифицированном доме. Через пять минут прибыли первые пожарные расчеты. Всего к ликвидации пожара было привлечено 3 единицы техники и 20 человек личного состава. 25 жильцов дома самостоятельно эвакуировались и не пострадали. Распространению огня способствовало позднее сообщение и обнаружение пожара. Дверь в горящую квартиру пожарным пришлось вскрывать. Пожар локализован, открытое горение ликвидировано.

По предварительной информации, дети 2006 и 2011 годов рождения на реанимобиле экстренно госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь.