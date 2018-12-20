Удивились оружию из США у сирийских террористов кадеты из Бердска

В бердском лицее №6 первые лица города и школьники 20 декабря собрались на акцию «Планета Земля — хрупкий мир». Школьникам показывали оружие, изъятое у сирийских боевиков и собирали игрушки детям Сирии.

Мэр Бердска Евгений Шестернин, поблагодарив присутствующих за проявленный интерес к акции, напомнил, что раньше проходили интернедели в поддержку сверстников разных стран, находящихся в сложных экономических и политических ситуациях. Евгений Анатольевич, начав открытый урок, процитировал слова Андрея Громыко: «Лучше 10 лет говорить про мир, чем один день воевать». И подчеркнул, что выставка показывает, что «бряцание оружием» не дает мира и никогда не будет созидать:

— Оно всегда было, есть и будет разрушающим. А наша с вами задача — созидать.

Автор видео Елена Белоусова



Кавалер двух орденов Красной Звезды, ордена Мужества, участник боевых действий, подполковник запаса Анатолий Золотухин заметил, что в любой войне гибнут мирные жители, среди которых много детей — любопытных детей, подрывающихся на минах и минированных игрушках.

— Поглядите, оружие это красиво, но эта красота создана, чтобы убивать людей. Разного вида, разного калибра. Мы, военные, выбрали профессию защищать, прошли войну, мы видели ее. Это грязная и тяжелая работа. Ну, а дети при чем? Давайте будем жить мирно, — высказался Анатолий Александрович.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» куратор выставки лейтенант из Екатеринбурга Егор Востриков, выставка показывает людям, что война в Сирии — это не иллюзия, а действительность. Военнослужащий знакомил горожан с образцами стрелкового вооружения, которое используется незаконными бандформированиями не только на сирийской территории.

На выставке, которая работала весь день 20 декабря в бердском лицее №6, были представлены образцы вооружения разных стран и разного времени — даже образцы прошлого тысячелетия. Самый старый экспонат датирован 1928 годом — американский автомат Томпсона. Школьники с большим интересом рассматривали оружие, некоторые подержали его в руках.

Кадета из Бердского казачьего корпуса Василия Бухало удивило, что большинство вооружения из США. Ему понравилось то, что можно потрогать оружие и тем самым прикоснуться к истории. Ему было интересно посмотреть на минометы и крупнокалиберные пулеметы. Еще вчера из них убивали мирных жителей и детей, а сегодня бердчане могут представить себе масштабы сирийской трагедии.

— Люди не виноваты, что война началась, наша задача помочь мирным гражданам, чтобы у детей было детство, чтобы весь мир жил в мире, — отметил бердский кадет.

Одновременно в лицее проходила благотворительная акция «Молодежь Бердска — детям Сирии». По словам специалиста городского управления образования Ольги Зыряновой, под установленную искусственную елку каждая школа в течении дня несла елочные украшения. Затем елка будет отправлена с нашими военными на место дислокации российской армии. Там военнослужащие проведут для детей Сирии новогодний праздник.