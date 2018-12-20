КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
Продам студию!!!
Продам студию!!!
Продам студию!!!
Продам студию!!!
Продам комнату в центре!!!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Убившего пауэрлифтера Андрея Драчева приговорили к 18 годам строго режима

Не обжалуют в Конституционном суде запрет на распоряжение имуществом депутаты Бердска

Дождались: Держать диких зверей в квартирах и на дачах запретила Госдума

Удивились оружию из США у сирийских террористов кадеты из Бердска

Выпрыгнули дети из окна на 4 этаже в панике во время пожара в Новосибирске

Инструкция: Как рассчитать прибавку к пенсии с 1 января 2019 года

Осложняют ликвидацию прорыва на водоводе кабель и грунтовые воды в Бердске

Генпрокурор: отмывает деньги президент Бразилии

Кончились деньги у россиян: без подарков пройдет Новый год

Бизнесменов в сюртуках и сменной обуви ожидают на бал-маскарад в Бердске

Последние комментарии

Декабрь 2018
M T W T F S S
« Nov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  


Кончились деньги у россиян: без подарков пройдет Новый год

Около 5% респондентов отметят Новый год в кафе, ресторанах и клубах, 2% проведут праздник на работе, а в заграничных поездках и поездках по России будут встречать Новый год по 1% проценту россиян соответственно.

20.12.2018 Фото: pixabay 2 коммент.
 
Кончились деньги у россиян: без подарков пройдет Новый год

Опрос показал, сколько россияне готовы потратить на новогодние подарки

Половина россиян не готова потратить на новогодние подарки более пяти тысяч рублей, говорится в исследовании холдинга «Ромир», которое имеется в распоряжении РИА Новости. Отмечается, что аналогичный опрос проводился три года назад.
«Заметно снизилась средняя сумма, которую россияне рассчитывают потратить на презенты. Если три года назад в среднем бюджет на подарки составлял 6 550 рублей, то в этом году — уже только 5,5 тысячи рублей. Во-вторых, существенно снизилась доля тех, кто планирует траты свыше 5 тысяч рублей — с 39% в 2015 году до 25% в нынешнем. А вот число тех, кто планирует израсходовать на подарки до 5 тысяч рублей, осталось почти неизменным — 50% в этом году при 47% аналогичных ответов три года назад», — говорится в исследовании.
Порядка 20% опрошенных россиян выделили на подарки бюджет в размере от одной до трех тысяч, 22% — от 3 до 5 тысяч и 8% — менее тысячи рублей. Как отмечает «Ромир», три года назад доли аналогичных ответов были почти идентичными.
При этом сумму от 5 до 10 тысяч рублей на подарки в этом году заложили 16% опрошенных, от 10 до 15 тысяч рублей готовы потратить 5%. Подарки суммой от 15 до 25 тысяч рублей и свыше 25 тысяч рублей могут себе позволить по 2% россиян. Порядка 17% респондентов все еще не решили, будут ли тратиться на подарки и сколько. В принципе не собираются покупать подарки 8% опрошенных.
«Ромир» также выяснил, что 68% опрошенных россиян планируют встретить Новый год с семьей, 17% собираются праздновать в компании друзей, а 6% все еще не определились с планами. Вместе с тем, около 5% респондентов отметят событие в кафе, ресторанах и клубах, 2% проведут праздник на работе, а в заграничных поездках и поездках по России будут встречать Новый год по одному проценту россиян соответственно.
В опросе приняли участие 1500 совершеннолетних респондентов, проживающих во всех типах городов и в сельской местности, во всех федеральных округах.

Источник: РИА Новости


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Убившего пауэрлифтера Андрея Драчева приговорили к 18 годам строго режима Не обжалуют в Конституционном суде запрет на распоряжение имуществом депутаты Бердска Дождались: Держать диких зверей в квартирах и на дачах запретила Госдума

(2) Комментариев

  1. Аноним

    «…существенно снизилась доля тех, кто планирует траты свыше 5 тысяч рублей — с 39% в 2015 году до 25% в нынешнем.
    А вот число тех, кто планирует израсходовать на подарки до 5 тысяч рублей, осталось почти неизменным — 50% в этом году при 47% аналогичных ответов три года назад»

    СТОП!
    Читает еще раз и думаем:.
    В 2015 году (3 года назад):
    — 47% планировали потратить менее 5 тысяч
    — 39% более 5 тысяч.
    Куда делись остальные 14% ? =-O

    О статистика, ты ложь конечно,
    но люди могут добавить еще больше бреда. %)

    Дальше читать смысла не вижу: пишет/говорит явно человек вообще не в ладах с тем, что сумма процентов должна быть 100, а значит ересь и чушь!

    Thumb up 2 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Ваша идеальная фигура к Новому году!
CRONA(Крона) medical&spa, санаторий
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика