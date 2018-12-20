Кончились деньги у россиян: без подарков пройдет Новый год

Половина россиян не готова потратить на новогодние подарки более пяти тысяч рублей, говорится в исследовании холдинга «Ромир», которое имеется в распоряжении РИА Новости. Отмечается, что аналогичный опрос проводился три года назад.

«Заметно снизилась средняя сумма, которую россияне рассчитывают потратить на презенты. Если три года назад в среднем бюджет на подарки составлял 6 550 рублей, то в этом году — уже только 5,5 тысячи рублей. Во-вторых, существенно снизилась доля тех, кто планирует траты свыше 5 тысяч рублей — с 39% в 2015 году до 25% в нынешнем. А вот число тех, кто планирует израсходовать на подарки до 5 тысяч рублей, осталось почти неизменным — 50% в этом году при 47% аналогичных ответов три года назад», — говорится в исследовании.

Порядка 20% опрошенных россиян выделили на подарки бюджет в размере от одной до трех тысяч, 22% — от 3 до 5 тысяч и 8% — менее тысячи рублей. Как отмечает «Ромир», три года назад доли аналогичных ответов были почти идентичными.

При этом сумму от 5 до 10 тысяч рублей на подарки в этом году заложили 16% опрошенных, от 10 до 15 тысяч рублей готовы потратить 5%. Подарки суммой от 15 до 25 тысяч рублей и свыше 25 тысяч рублей могут себе позволить по 2% россиян. Порядка 17% респондентов все еще не решили, будут ли тратиться на подарки и сколько. В принципе не собираются покупать подарки 8% опрошенных.

«Ромир» также выяснил, что 68% опрошенных россиян планируют встретить Новый год с семьей, 17% собираются праздновать в компании друзей, а 6% все еще не определились с планами. Вместе с тем, около 5% респондентов отметят событие в кафе, ресторанах и клубах, 2% проведут праздник на работе, а в заграничных поездках и поездках по России будут встречать Новый год по одному проценту россиян соответственно.

В опросе приняли участие 1500 совершеннолетних респондентов, проживающих во всех типах городов и в сельской местности, во всех федеральных округах.

Источник: РИА Новости