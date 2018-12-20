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Экстренное предупреждение: Снежный шторм накроет Бердск

Ожидаются метели, сильный ветер, заносы на дорогах и существенное похолодание.

20.12.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Экстренное предупреждение: Снежный шторм накроет Бердск

Метель осложнит дорожную обстановку

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, днём 21 декабря, сутки 22 декабря 2018 года по области ожидается снег, продолжительные метели, усиление ветра 17-22 м/с, на дорогах снежные заносы, гололедица.

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального характера, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, авариями на системах ТЭК и ЖКХ, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск»,  в Бердске похолодание началось уже с 20 декабря. В четверг ожидается температура до минус 17 градусов днем и до -25 ночью. На воскресенье прогнозируют ночной 30-градусный мороз. А дневная температура будет на уровне -23 градуса. Всю текущую неделю обещают снег и ветер.

В понедельник, 24 декабря, столбик термометра опустится до 28 градусов. С этого дня начнется ослабление морозов. и уже в следующую пятницу, 28 декабря, синоптики прогнозируют минус 14 градусов.

Главное управление МЧС по Новосибирской области рекомендует жителям и автомобилистам города Новосибирска и Новосибирской области. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Будьте внимательны, под действием осадков возможно налипание мокрого снега на конструкции (рекламные щиты, провода), что может вызвать их падение. Не рекомендуется парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо укрепленными конструкциями. Родителям необходимо следить за досугом детей.

При сильных порывах ветра рекомендуется закрыть форточки и окна, заблаговременно убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре возгорания значительно быстрее распространяются.

Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону 112, 101 или в Аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру: 218-22-32. 2-18-18 — номер Единой дежурно-диспетчерской службы мэрии Бердска.


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