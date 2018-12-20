Бизнесменов в сюртуках и сменной обуви ожидают на бал-маскарад в Бердске

Организатором мероприятия является МБУ «Отдел по делам молодёжи» города Бердска при поддержке ООО «Виолетта». «Молодёжный бал-маскарад города Бердска» состоится 25 декабря с 18:00 до 20:30 часов на базе кафе-ресторана «ОстровОК», по адресу: ул.Островского, 54.

В программе Бала — танцевальная программа, фуршетный стол, фотозона, музыкальные номера.

Для участия приглашаем студенческую и работающую молодёжь предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, а также молодых предпринимателей города Бердска, в возрасте от 18 до 35 лет.

Форма одежды – бальные карнавальные костюмы (бальные, вечерние платья для девушек и костюмы для молодых людей, карнавальные маски, любые аксессуары, сменная обувь).

Заявки на участие в «Молодёжном бале-маскараде города Бердска» подаются в Оргкомитет мероприятия до 23 декабря 2018 года, по адресу ул. Ленина, 38, каб. №8, по факсу 8(38341)3-18-11 или по электронной почте: odm_berdsk@mail.ru.

Положение

Источник: berdsk.nso.ru