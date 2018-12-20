КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
Продам студию!!!
Продам студию!!!
Продам студию!!!
Продам студию!!!
Продам комнату в центре!!!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Убившего пауэрлифтера Андрея Драчева приговорили к 18 годам строго режима

Не обжалуют в Конституционном суде запрет на распоряжение имуществом депутаты Бердска

Дождались: Держать диких зверей в квартирах и на дачах запретила Госдума

Удивились оружию из США у сирийских террористов кадеты из Бердска

Выпрыгнули дети из окна на 4 этаже в панике во время пожара в Новосибирске

Инструкция: Как рассчитать прибавку к пенсии с 1 января 2019 года

Осложняют ликвидацию прорыва на водоводе кабель и грунтовые воды в Бердске

Генпрокурор: отмывает деньги президент Бразилии

Кончились деньги у россиян: без подарков пройдет Новый год

Бизнесменов в сюртуках и сменной обуви ожидают на бал-маскарад в Бердске

Последние комментарии

Декабрь 2018
M T W T F S S
« Nov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  


Бизнесменов в сюртуках и сменной обуви ожидают на бал-маскарад в Бердске

Девушкам необходимо надеть бальное платье. Всех ожидает фуршет.

20.12.2018 Фото: berdsk.nso.ru Нет комментариев
 
Бизнесменов в сюртуках и сменной обуви ожидают на бал маскарад в Бердске

Бизнесменов в сюртуках и сменной обуви ожидают на бал-маскарад в Бердске

Организатором мероприятия является МБУ «Отдел по делам молодёжи» города Бердска при поддержке ООО «Виолетта». «Молодёжный бал-маскарад города Бердска» состоится 25 декабря с 18:00 до 20:30 часов на базе кафе-ресторана «ОстровОК», по адресу: ул.Островского, 54.
В программе Бала — танцевальная программа, фуршетный стол, фотозона, музыкальные номера.

Для участия приглашаем студенческую и работающую молодёжь предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, а также молодых предпринимателей города Бердска, в возрасте от 18 до 35 лет.

Форма одежды – бальные карнавальные костюмы (бальные, вечерние платья для девушек и костюмы для молодых людей, карнавальные маски, любые аксессуары, сменная обувь).

Заявки на участие в «Молодёжном бале-маскараде города Бердска» подаются в Оргкомитет мероприятия до 23 декабря 2018 года, по адресу ул. Ленина, 38, каб. №8, по факсу 8(38341)3-18-11 или по электронной почте: odm_berdsk@mail.ru.

Положение

Источник: berdsk.nso.ru


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Убившего пауэрлифтера Андрея Драчева приговорили к 18 годам строго режима Не обжалуют в Конституционном суде запрет на распоряжение имуществом депутаты Бердска Дождались: Держать диких зверей в квартирах и на дачах запретила Госдума

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Акция сентября
"Книжная долина"-Ленина ,85
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика