ЦГБ Бердска: Лечите запоры и переломы с помощью Google и Skype на Новый год

Итак, что же в ролике? Все начинается с того, что «Праздник новогодний в Бердске отмечают». Вначале идут красивые картинки с поднятием бокалов, веселыми лицами, рисованной компании за большим столом. Но как в сказке про Золушку, бьет 12 часов ночи и начинаются неприятности: «переломы и давление, пробка в глаз, петарда в зад, алкогольное отравление возглавляют хит-парад». И слова из песенки сопровождает фото руки в гипсе, маящихся с похмелья давлением и отравлением, а также человека с оголенной задницей и торчащей из нее горящей петардой.
Наступил на вилку, шубой отравился, уксус выпил на спор, лампочку глотнул, и так далее завершается словами: «хорошо, что праздник этот только раз в году».
Следующая часть ролика посвящена медперсоналу, то есть, тем, кто хоть один раз отдежурил в новогоднюю ночь, «нужно вешать орден на святую грудь, а не возмущаться, что за ваше счастье доктор вместе с медсестрою выпил по чуть-чуть».
Интересна и «медицина как стиль жизни будет в Новый год всем в кайф. Переломы с отравлением Google вылечит и Skype».
— Но на самом деле милости всех просим, если вам лечиться в Бердске по судьбе, пусть вас не тревожат снежные заносы, мы всегда вас рады видеть в бердской ЦГБ, — отмечают исполнители песенки.
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