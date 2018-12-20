ЦГБ Бердска: Лечите запоры и переломы с помощью Google и Skype на Новый год

Особое чувство юмора врачей горбольницы отметили жители Бердска. В сети «гуляет» ролик, включающий в себя картинки и их озвучку, видимо, в исполнении медперсонала.

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Итак, что же в ролике? Все начинается с того, что «Праздник новогодний в Бердске отмечают». Вначале идут красивые картинки с поднятием бокалов, веселыми лицами, рисованной компании за большим столом. Но как в сказке про Золушку, бьет 12 часов ночи и начинаются неприятности: «переломы и давление, пробка в глаз, петарда в зад, алкогольное отравление возглавляют хит-парад». И слова из песенки сопровождает фото руки в гипсе, маящихся с похмелья давлением и отравлением, а также человека с оголенной задницей и торчащей из нее горящей петардой.

Наступил на вилку, шубой отравился, уксус выпил на спор, лампочку глотнул, и так далее завершается словами: «хорошо, что праздник этот только раз в году».

Следующая часть ролика посвящена медперсоналу, то есть, тем, кто хоть один раз отдежурил в новогоднюю ночь, «нужно вешать орден на святую грудь, а не возмущаться, что за ваше счастье доктор вместе с медсестрою выпил по чуть-чуть».

Интересна и «медицина как стиль жизни будет в Новый год всем в кайф. Переломы с отравлением Google вылечит и Skype».

— Но на самом деле милости всех просим, если вам лечиться в Бердске по судьбе, пусть вас не тревожат снежные заносы, мы всегда вас рады видеть в бердской ЦГБ, — отмечают исполнители песенки.