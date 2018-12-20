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Выставят на продажу разрушающееся здание почты в Микрорайоне Бердска

Двухэтажное здание депутаты включили в прогнозный план приватизации. По мнению народных избранников зданию нужен собственник, который будет следить за его сохранностью.

20.12.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 9 коммент.
 
Выставят на продажу разрушающееся здание почты в Микрорайоне Бердска

В здании 15 Б Микрорайона расположены пункт полиции и отделение почты

Утвердили прогнозный план приватизации народные избранники Бердска на очередной сессии сегодня, 20 декабря. В план вошли нежилое помещение третьего корпуса дома 3/1 по улице Линейной, дом 15Б Микрорайона и комплекс объектов с землей по адресу: улица Морская, 14А. Если продажа помещения по улице Линейной не вызвало нареканий, то объект по улице Морской, 14А и дом № 15Б Микрорайона вызвал немалые споры.

Депутаты отметили, что продавать нежилой дом № 15Б Микрорайона необходимо. Нынешние арендаторы не ремонтирует здание, а деньги, вырученные за аренду, не направляются на его сохранность.

-Там порядка миллиона рублей в год платят арендаторы. Но если бы хоть одна копейка пошла на содержание этого здания, то оно не было бы в таком состоянии. Мы доверились арендаторам, но никто не будет за ним следить как собственник. У любого здания должен быть хозяин, — резюмировал депутат Ковальский.

Депутат Елена Белова предложила сначала найти варианты размещения организаций, расположенных в здании, а уже затем включать его в план приватизации. Несмотря на полемику депутаты проголосовали за внесение в прогнозный план приватизации всех трех объектов муниципальной собственности.


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(9) Комментариев

  1. Аноним

    Снести его и построить 16-тиэтажку с офисами на 2х этажах.
    Ибудет всем счасте. 8)

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  2. Аноним

    О классненько, будет новый Продсиб, ура!

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  3. Аноним

    Сайдингом обшить его и все.

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  4. Аноним

    А что же собственник не следит за своим имуществом? Небось, коттеджи свои с собаками и охраной стерегут…

    Thumb up 2 Thumb down 0

    • Аноним

      Дом еще на балансе города. Думают отдать его на приватизацию. В статье написано.
      _______________________

      Депутаты зря возмущаются — специфика нынешних арендаторов не предусматривает заботу о внешнем виде здания.

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  5. ФАГ

    Конечно, отдать частнику. Приватизировать всё вокруг, заборами 6 метровыми огородить, как медведев свое поместье. И воздух приватизировать, да дороги с тротуарами, заодно и солнце в придачу. А то ишь чего, им еще солнце подавай бесплатно.

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