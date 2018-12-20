Выставят на продажу разрушающееся здание почты в Микрорайоне Бердска

Утвердили прогнозный план приватизации народные избранники Бердска на очередной сессии сегодня, 20 декабря. В план вошли нежилое помещение третьего корпуса дома 3/1 по улице Линейной, дом 15Б Микрорайона и комплекс объектов с землей по адресу: улица Морская, 14А. Если продажа помещения по улице Линейной не вызвало нареканий, то объект по улице Морской, 14А и дом № 15Б Микрорайона вызвал немалые споры.

Депутаты отметили, что продавать нежилой дом № 15Б Микрорайона необходимо. Нынешние арендаторы не ремонтирует здание, а деньги, вырученные за аренду, не направляются на его сохранность.

-Там порядка миллиона рублей в год платят арендаторы. Но если бы хоть одна копейка пошла на содержание этого здания, то оно не было бы в таком состоянии. Мы доверились арендаторам, но никто не будет за ним следить как собственник. У любого здания должен быть хозяин, — резюмировал депутат Ковальский.

Депутат Елена Белова предложила сначала найти варианты размещения организаций, расположенных в здании, а уже затем включать его в план приватизации. Несмотря на полемику депутаты проголосовали за внесение в прогнозный план приватизации всех трех объектов муниципальной собственности.