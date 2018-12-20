Выставят на продажу разрушающееся здание почты в Микрорайоне Бердска

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Снести его и построить 16-тиэтажку с офисами на 2х этажах.
Ибудет всем счасте.
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Купишь там офис, или хотя бы студию?
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Переселят расселенцев.
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О классненько, будет новый Продсиб, ура!
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Я тоже очень рад! Наконец-то!
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Сайдингом обшить его и все.
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А что же собственник не следит за своим имуществом? Небось, коттеджи свои с собаками и охраной стерегут…
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Дом еще на балансе города. Думают отдать его на приватизацию. В статье написано.
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Депутаты зря возмущаются — специфика нынешних арендаторов не предусматривает заботу о внешнем виде здания.
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Конечно, отдать частнику. Приватизировать всё вокруг, заборами 6 метровыми огородить, как медведев свое поместье. И воздух приватизировать, да дороги с тротуарами, заодно и солнце в придачу. А то ишь чего, им еще солнце подавай бесплатно.
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