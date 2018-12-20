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За 17 млн рублей продадут земельный участок на берегу Обского моря в Бердске

Депутаты включили земельный участок площадью 16 301 кв. метров в прогнозный план приватизации. По мнению некоторых народных избранников объект нужно было сохранить для будущих поколения и возродить детский лагерь.

20.12.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой Один комментарий
 
За 17 млн рублей продадут земельный участок на берегу Обского моря в Бердске

Депутаты согласились продать три муниципальных объекта Бердска

Жаркие депутатские споры произошли сегодня, 20 декабря, на очередной сессии депутатов. Камнем преткновения стал прогнозный план приватизации муниципального имущества Бердска на 2019 год. В план вошли нежилое помещение третьего корпуса дома №3/1 по улице Линейной, дом 15Б в Микрорайоне и комплекс объектов с землей по адресу: улица Морская, 14А. По мнению некоторых народных избранников, нет необходимости продавать все три объекта.

-Проект решения подготовлен в соответствии с требованиями федеральных законов. Муниципальные объекты недвижимого имущества не используются либо используются не эффективно, находятся в неудовлетворительном состоянии, в связи с чем предложены к реализации, — сообщила начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Наталья Марусина.

Депутат Елена Белова отметила, что земельный участок на Морской, 14А предложено продать по низкой цене — за 17 миллионов рублей. Она предложила исключить из прогнозного плана приватизации административно-хозяйственное здание со спальным корпусом и два нежилых здания на земельном участке площадью 16 301 квадратных метров, убеждая, что объект можно использовать по назначению — как летний лагерь для ребятишек.

-В прошлом году объект стоил 34 миллиона рублей. Мы понимаем, что это береговая зона и ценность имеют не здания, они давно уже в разрушенном состоянии. Мы не одним днем должны жить. Сейчас есть федеральные программы по развитию детского спорта и лагерей, в которых муниципалитет может участвовать. Как пример возьмем центр туризма «Юность», который вошел в программу и получил на лагерь Нахимова, который тоже в разрушенном состоянии, 28 миллионов рублей. Они будут возрождать этот лагерь. Почему мы не думаем о том, что лет через семь, возможно, мы зайдем в программу и построим там корпуса. Давайте помечтаем. У нас есть палаточный лагерь на берегу — «Юность». Ребятишки в палатках живут, не имея условий для гигиены и питания. Почему мы не думаем, что можем там построить прекрасные корпуса для детей. Почему-то мы себе эту дорогу пытаемся закрыть. Сегодня, включая в прогнозный план приватизации этот участок, мы понимаем, что при продаже у него появится собственник. Назначение земли — зона Р4, он там может построить дома семейного отдыха, по сути коттеджи. После его продажи мы влиять на собственника земельного участка не сможем. Я считаю, что этот участок нужно сохранить для дальнейших поколений, — обратилась к коллегам депутат Елена Белова.

Председатель комитета по бюджету и налоговой политике Константин Болтрукевич подчеркнул, что проект депутатами был рассмотрен и его нужно принимать в целом. Он сообщил, что земля на берегу Обского водохранилища стоит в плане приватизации более 10 лет.

-Мы начинали его продавать за 70 миллионов рублей, но попали в такое время, когда экономика была на спаде. Сейчас питать иллюзии о том, что мы завтра же продадим этот участок, не стоит. Зачем планировать и витать в облаках, это ведь нужно все содержать потом. Нужно дать муниципалитету возможность реализовать этот участок. В концепции развития этой территории мы можем активно участвовать, чтобы там не появились очередные дома семейного отдыха. Назначение земли находится в ведении совета депутатов, — констатировал Болтрукевич.

Но Елене Беловой вторила и депутат Людмила Чуркина, отметив, что сегодня в стране обсуждается и реализуется 12 национальных проектов. Она убеждена, что администрации нужно направить свои действия на встречу с правительством и найти выход из положения. По ее словам, детям Бердска нужны летние оздоровительные лагеря.

-Мы сегодня с легкостью откажемся от этого объекта, продадим его и потеряем. Вы забыли, что это место, можно сказать, золотое — прибрежная зона, там чудесный сосновый бор, воздух. У нас такое золотое место, а мы его с легкостью продадим? — недоумевала Людмила Чуркина.

А вот народный избранник Андрей Ковальский придерживался другого мнения. Он уверен, что единственный плюс объекта — это его расположение. Однако провести какие-либо коммуникации, технические условия практически невозможно.

-Мы говорим мало 17 миллионов? Но продавали мы его 34 миллиона. Хоть одна заявка была на этот участок? Нет. Вот профилакторий «Сибиряк» и «Крона» просят земли для развития. У нас есть участок, который мы можем выставить с назначением Р4. Пока мы его не выставим на приватизацию, никто разговаривать не будет. Мы выставляем такие условия, что инвестору просто не интересно с нами разговаривать. За 34 миллиона на протяжении 3 лет не поступало предложений выкупить этот объект, — резюмировал Ковальский.

Несмотря на полемику, депутаты проголосовали за внесение в прогнозный план приватизации всех трех объектов муниципальной собственности.


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(1) Комментарий

  1. Гость

    Прогноз: И продадут, и денег не получит городской бюджет! Объяснят. что вот пришёл эффективный собственник, который потом городу сделает большие ништяки (набережную построит?! ДК реконструирует?! парки и скверы разобьёт?!… ну и тп!) — но потом! :-D :-D :-D

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