За 17 млн рублей продадут земельный участок на берегу Обского моря в Бердске

Жаркие депутатские споры произошли сегодня, 20 декабря, на очередной сессии депутатов. Камнем преткновения стал прогнозный план приватизации муниципального имущества Бердска на 2019 год. В план вошли нежилое помещение третьего корпуса дома №3/1 по улице Линейной, дом 15Б в Микрорайоне и комплекс объектов с землей по адресу: улица Морская, 14А. По мнению некоторых народных избранников, нет необходимости продавать все три объекта.

-Проект решения подготовлен в соответствии с требованиями федеральных законов. Муниципальные объекты недвижимого имущества не используются либо используются не эффективно, находятся в неудовлетворительном состоянии, в связи с чем предложены к реализации, — сообщила начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Наталья Марусина.

Депутат Елена Белова отметила, что земельный участок на Морской, 14А предложено продать по низкой цене — за 17 миллионов рублей. Она предложила исключить из прогнозного плана приватизации административно-хозяйственное здание со спальным корпусом и два нежилых здания на земельном участке площадью 16 301 квадратных метров, убеждая, что объект можно использовать по назначению — как летний лагерь для ребятишек.

-В прошлом году объект стоил 34 миллиона рублей. Мы понимаем, что это береговая зона и ценность имеют не здания, они давно уже в разрушенном состоянии. Мы не одним днем должны жить. Сейчас есть федеральные программы по развитию детского спорта и лагерей, в которых муниципалитет может участвовать. Как пример возьмем центр туризма «Юность», который вошел в программу и получил на лагерь Нахимова, который тоже в разрушенном состоянии, 28 миллионов рублей. Они будут возрождать этот лагерь. Почему мы не думаем о том, что лет через семь, возможно, мы зайдем в программу и построим там корпуса. Давайте помечтаем. У нас есть палаточный лагерь на берегу — «Юность». Ребятишки в палатках живут, не имея условий для гигиены и питания. Почему мы не думаем, что можем там построить прекрасные корпуса для детей. Почему-то мы себе эту дорогу пытаемся закрыть. Сегодня, включая в прогнозный план приватизации этот участок, мы понимаем, что при продаже у него появится собственник. Назначение земли — зона Р4, он там может построить дома семейного отдыха, по сути коттеджи. После его продажи мы влиять на собственника земельного участка не сможем. Я считаю, что этот участок нужно сохранить для дальнейших поколений, — обратилась к коллегам депутат Елена Белова.

Председатель комитета по бюджету и налоговой политике Константин Болтрукевич подчеркнул, что проект депутатами был рассмотрен и его нужно принимать в целом. Он сообщил, что земля на берегу Обского водохранилища стоит в плане приватизации более 10 лет.

-Мы начинали его продавать за 70 миллионов рублей, но попали в такое время, когда экономика была на спаде. Сейчас питать иллюзии о том, что мы завтра же продадим этот участок, не стоит. Зачем планировать и витать в облаках, это ведь нужно все содержать потом. Нужно дать муниципалитету возможность реализовать этот участок. В концепции развития этой территории мы можем активно участвовать, чтобы там не появились очередные дома семейного отдыха. Назначение земли находится в ведении совета депутатов, — констатировал Болтрукевич.

Но Елене Беловой вторила и депутат Людмила Чуркина, отметив, что сегодня в стране обсуждается и реализуется 12 национальных проектов. Она убеждена, что администрации нужно направить свои действия на встречу с правительством и найти выход из положения. По ее словам, детям Бердска нужны летние оздоровительные лагеря.

-Мы сегодня с легкостью откажемся от этого объекта, продадим его и потеряем. Вы забыли, что это место, можно сказать, золотое — прибрежная зона, там чудесный сосновый бор, воздух. У нас такое золотое место, а мы его с легкостью продадим? — недоумевала Людмила Чуркина.

А вот народный избранник Андрей Ковальский придерживался другого мнения. Он уверен, что единственный плюс объекта — это его расположение. Однако провести какие-либо коммуникации, технические условия практически невозможно.

-Мы говорим мало 17 миллионов? Но продавали мы его 34 миллиона. Хоть одна заявка была на этот участок? Нет. Вот профилакторий «Сибиряк» и «Крона» просят земли для развития. У нас есть участок, который мы можем выставить с назначением Р4. Пока мы его не выставим на приватизацию, никто разговаривать не будет. Мы выставляем такие условия, что инвестору просто не интересно с нами разговаривать. За 34 миллиона на протяжении 3 лет не поступало предложений выкупить этот объект, — резюмировал Ковальский.

Несмотря на полемику, депутаты проголосовали за внесение в прогнозный план приватизации всех трех объектов муниципальной собственности.