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Отключили горячую воду в мэрии Бердска

Чиновники и еще 8 многоквартирных домов остались без горячей воды из-за аварии на трубопроводе.(АДРЕСА)

20.12.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Отключили горячую воду в мэрии Бердска

Чиновники остались без горячей воды

Об отключение горячей воды сегодня, 20 декабря, сообщили в пресс-центре мэрии Бердска.

В связи с выявленным дефектом на трубопроводе горячего водоснабжения в районе дома №10 на ул. Герцена отключена горячая воды у потребителей от ЦТП-26Б:

ул. Ленина, 90, 92, 96;

ул. Герцена, 10, 15;

ул. К. Маркса, 44, 45, 47;

ул. Горького, 7, 9 — это здания управления образования и городской администрации.

Когда устранят коммунальную аварию и восстановят водоснабжение, пока не сообщается.

 


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    ну, кто там хотел чтобы в мэрии отключили воду — радуетесь? :)

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