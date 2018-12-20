Отключили горячую воду в мэрии Бердска

Об отключение горячей воды сегодня, 20 декабря, сообщили в пресс-центре мэрии Бердска.

В связи с выявленным дефектом на трубопроводе горячего водоснабжения в районе дома №10 на ул. Герцена отключена горячая воды у потребителей от ЦТП-26Б:

ул. Ленина, 90, 92, 96;

ул. Герцена, 10, 15;

ул. К. Маркса, 44, 45, 47;

ул. Горького, 7, 9 — это здания управления образования и городской администрации.

Когда устранят коммунальную аварию и восстановят водоснабжение, пока не сообщается.