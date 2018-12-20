Отключили горячую воду в мэрии Бердска

Отключат горячую воду перед Новым годом на 5 дней в Бердске
Могилы фронтовиков призвал облагородить губернатор Травников ко Дню Победы
Германия требует вернуть вывезенные во Вторую мировую войну ценности в СССР
Вырубают опасные тополя и березы по жалобам жителей Бердска
За 17 млн рублей продадут земельный участок на берегу Обского моря в Бердске
США снимает санкции с UC Rusal Дерипаски
Мумифицированные трупы и части скелета 10-летней давности нашли в Москве
Зарезала возлюбленного 63-летняя ревнивица в общежитии под Новосибирском
Один дома: 2-летний малыш закрылся в квартире с включенными электроприборами в Бердске
Платон для водителей: пересдавать экзамен по ПДД при смене водительских прав
ну, кто там хотел чтобы в мэрии отключили воду — радуетесь?
1 0