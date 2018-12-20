Один дома: 2-летний малыш закрылся в квартире с включенными электроприборами в Бердске

Тревожный вызов днем 17 декабря получили сотрудники поисково-спасательного отряда (ПСО), дислоцированного в Бердске. Пришло сообщение, что в квартире многоэтажки в Микрорайоне за захлопнувшимися входными дверьми остался без присмотра 2-летний малыш. Мало того, в доме были включены электроприборы. Мать ребенка ненадолго выбежала из квартиры. Дверь за ней захлопнулась и назад попасть она не смогла.

— Ровно через минуту после звонка четверо спасателей выдвинулись на место. Они деблокировали дверь и вошли в помещение. Ребенок как ни в чем ни бывало сидел в комнате. Он даже не понял, что мамы не было дома, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Сергей Козин.