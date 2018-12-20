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Могилы фронтовиков призвал облагородить губернатор Травников ко Дню Победы

Глава Новосибирской области призвал активнее вовлекать в эту работу представителей Юнармии, студенческих строительных отрядов и добровольцев.

20.12.2018 Фото: nso.ru Нет комментариев
 
Могилы фронтовиков призвал облагородить губернатор Травников ко Дню Победы
Губернатор принял участие в работе VII расширенного пленума Новосибирского областного совета ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов.

Подводя итоги уходящего 2018 года, глава региона подчеркнул, что в Новосибирской области сложились хорошие традиции эффективного и конструктивного взаимодействия органов власти с ветеранским движением. Губернатор высоко оценил совместную работу с представителями ветеранского движения по различным направлениям.

Одна из главных задач на предстоящий период, отметил Андрей Травников – подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году. И на региональном, и на федеральном уровне такая работа уже начата. Издан Указ Президента России Владимира Путина «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне». 12 декабря в Москве под председательством главы государства состоялось 40-е заседание Российского организационного комитета «Победа».

Как отметил Президент РФ, ключевой задачей была и остаётся забота о ветеранах. Все обязательства со стороны государства будут неукоснительно выполняться, Правительство Новосибирской области также сохранит все меры поддержки ветеранов.

«Президент также отметил большую роль музеев в деле сохранения памяти о Великой Отечественной войне», – напомнил Губернатор, добавив, что в этом направлении ведётся большая работа. Также на ближайшие полтора года в рамках межрегионального проекта «Дорога к обелиску» запланировано приведение в порядок памятников и воинских захоронений в городах и сёлах Новосибирской области. Андрей Травников призвал активнее вовлекать в эту работу представителей Юнармии, студенческих строительных отрядов и добровольцев.

Губернатор отметил, что в бюджете Новосибирской области на 2019 год запланированы средства на выплату субсидий, направляемых на поддержку ветеранских организаций. Будут продолжены мероприятия в рамках всероссийской акции «Забота», в рамках проектов «Активное долголетие» и «Эстафета поколений». Будет расширяться список мест и улучшаться материально-техническая база системы оздоровления и лечения ветеранов.

Кроме того, по аналогии с летописью подвигов ветеранов войны Андрей Травников поддержал идею создать летопись подвигов трудовой славы новосибирцев. Для повышения уровня общественного внимания и уважения к званию «Ветеран труда» Губернатор поддержал инициативу по разработке и учреждению знака отличия «Ветеран труда Новосибирской области». «Этот знак, – подчеркнул глава региона, – необходимо вручать не по достижении пенсионного возраста, а по достижении ветеранского трудового стажа».

Глава региона вручил активистам областного ветеранского движения Почётные грамоты и Благодарности Губернатора Новосибирской области. В работе пленума приняли участие члены Новосибирского областного совета ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов, члены Правительства Новосибирской области, руководители областных общественных организаций, работающие в сфере гражданского и патриотического воспитания.


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