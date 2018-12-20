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И в декабре доходы россиян падают

2018 год вопреки ожиданиям властей может стать пятым годом беспрерывного падения реальных доходов граждан.

20.12.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.
 
И в декабре доходы россиян падают

Реальные доходы россиян в ноябре упали почти на 3%, сообщил Росстат. Если негативная динамика сохранится в декабре, то 2018 год вопреки ожиданиям властей может стать пятым годом беспрерывного падения реальных доходов граждан.

Реальные располагаемые доходы граждан в ноябре сократились на 2,9% в годовом выражении, после роста в октябре, который, по уточненным данным, составил 0,3%, следует из доклада Росстата, опубликованного в среду, 19 декабря. ​Таким образом, реальные доходы граждан вернулись к падению, в сентябре сокращение составило 3,2%, а в августе — 1,6%.

Из-за ноябрьского снижения динамика реальных доходов, то есть доходов, скорректированных на уровень инфляции, ухудшилась и в целом по 2018 году. За 11 месяцев Росстат оценивает снижение реальных доходов населения на 0,1% с учетом единовременной выплаты пенсионерам в размере 5 тыс. руб. в январе 2017 года. Без учета выплаты реальные доходы сохраняют небольшую, но положительную динамику (+0,4%).

2018 год может стать пятым годом падения реальных доходов граждан, если в декабре ситуация не улучшится. Реальные доходы граждан сокращались на протяжении последних четырех лет: в 2017 году падение составило, по уточненным данным, 1,2%, в 2016-м — 5,8%, в 2015 году — 3,2%, в 2014-м — 0,7%.

В ноябре оборот розничной торговли в годовом выражении ускорился до 3% после 2% в октябре. По итогам 11 месяцев 2018 года Росстат оценивает рост оборота в 2,6%, что превышает результаты 2017 года (+1,3%).

Сокращение реальных доходов в ноябре на фоне роста розничной торговли может быть связано с увеличением конечных цен товаров в преддверии повышения НДС с 18 до 20% с 1 января, а также с возвращением сезонного фактора — ростом расходов граждан перед новогодними праздниками, полагает макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

Вероятность падения реальных доходов в декабре очень высока, считает он.«В декабре падение может быть порядка 0,5%», — сказал РБК Мурашов. В таком случае реальные доходы могут снизиться по итогам года, добавил он.

В начале декабря премьер-министр Дмитрий Медведев ​в интервью пяти телеканалам заявил, что властям удалось переломить тренд на падение доходов. «Это было самое страшное, самое опасное для страны, самое социально раскачивающее обстоятельство», — подчеркнул он.

Правительство ожидает, что реальные доходы населения вырастут на 3,4%, а реальные зарплаты — на 6,9% (базовый прогноз Минэкономразвития). РБК направил запрос в ведомство с просьбой уточнить, допускает ли министерство, что реальные доходы покажут отрицательную динамику по итогам 2018 года.

Номинальные зарплаты россиян в ноябре в годовом выражении выросли на 8,6%, реальные — на 4,6%. ​За январь—ноябрь зарплаты выросли на 10,3% в номинальном выражении к прошлому году и на 7,4% в реальном. Средняя зарплата россиян в ноябре составила 42 750 руб.

С декабря 2017 года работникам бюджетной сферы, попадающим под действие майских указов 2012 года, увеличили зарплаты в несколько раз, некоторые из них получили дополнительные выплаты. Это привело к резкому росту реальных зарплат — в январе—марте 2018 года они выросли на 10,2%. Повышение зарплат положительно отразилось на динамике реальных доходов. В первом квартале текущего года реальные доходы выросли на 2,3% с учетом разовой выплаты пенсионерам в январе прошлого года и на 0,3% без ее учета. После президентских выборов рост реальных зарплат начал замедляться: во втором квартале года он составил 7,6%, в третьем квартале — уже 6,3%. Завершение электорального цикла аналогично повлияло и на динамику реальных доходов.

Краткосрочно никаких других вариантов, кроме как увеличить зарплаты бюджетникам и тем самым поддержать динамику реальных доходов, сейчас у правительства нет, но уже слишком поздно, и в федеральном бюджете не зарезервированы средства для дополнительных выплат бюджетникам, указал директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон. В стране нет экономического роста, а значит, и предпосылок к росту реальных доходов граждан, подчеркнул он.

Источник: РБК


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    «2018 год вопреки ожиданиям властей может стать пятым годом беспрерывного падения реальных доходов граждан.»

    Во первых 2018, уже почти закончился. Во вторых , почему может стать???

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  2. Зверь

    надо повысить НДС на еще пять процентов,акциз на топливо,зажать полностью экономическую активность и все отдать в госсектор с одновременным повышением ставки до 27 процентов И тогда доходы населения однозначно вырастут,и всем чиновникам будет счастье :-D

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  3. Аноним

    обеднели?
    прошу сплотиться и отнестись с пониманием …
    вы же не хотите как во Франции ? )

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