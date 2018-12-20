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Не обжалуют в Конституционном суде запрет на распоряжение имуществом депутаты Бердска

Сессия внесла изменения в Устав города: по решению Верховного суда горсовет не имеет право распоряжаться муниципальной собственностью. Депутат призвала коллег не бездействовать, а добиваться признания незаконным это решение.

20.12.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой Нет комментариев
 
Не обжалуют в Конституционном суде запрет на распоряжение имуществом депутаты Бердска

Депутаты согласились с коллегой Еленой Беловой

Начальник юридического отдела администрации Бердска Марина Бортникова на очередной сессии депутатов сегодня, 20 декабря, предложила народным избранникам проголосовать за внесение изменений в Устав города сегодня.

-Проект решения разработан в целях приведения устава в соответствие с 131-м федеральным законом. Учтено апелляционное определение Верховного суда РФ от 22 августа 2018 года, — констатировала Бортникова.

Народные избранники проголосовали за предложенный проект решения, однако депутат Елена Белова обратилась к коллегам с просьбой не бездействовать, а через Конституционный суд признать решение Верховного суда незаконным.

— Мы получили решение Верховного суда о лишении нас полномочий по распоряжению муниципальным имуществом. Исключительные полномочия депутатов местного собрания —  это утверждение порядка распоряжение муниципальным имуществом. Мы тогда разработали свой порядок и внесли его в Устав города. Я хочу вам напомнить, что эта норма у нас действовала с 2014 года. Были замечания прокуратуры и мы их устраняли. Наш Устав, прежде чем зарегистрировать, проходит юридическую экспертизу. Мы рассматривали концессионное соглашение (по передаче котельных и сетей частнику — прим. ред.) — условия для муниципалитета были «драконовские». Муниципалитет судился с концессионером, и этот вопрос возник оттуда. Прокуратура Новосибирской области по обращению концессионера стала судится с нами, чтобы наши полномочия из Устава исключить. Я, конечно, не знаю, как трактовать такие решения. Ведь все юридические процедуры мы прошли. Нам нужно обратиться в вышестоящий суд и попытаться это решение признать незаконным, — резюмировала депутат Елена Белова. —  Мы же все понимаем, что неспроста этот вопрос был поднят, мы проиграли все суды. Если мы сейчас вынуждены, а мы действительно вынуждены, вносить эти изменения, то давайте примем решение обратиться в Конституционный суд и попытаться там отстоять свои права по распоряжению муниципальным имуществом. На самом деле большой вопрос: почему мы суды проиграли.

Спикер горсовета Валерий Бадьин заверил коллег по депутатскому корпусу, что в этом вопросе уже разбирались и это «100% не полномочия депутатов». Однако инициативу обращения не поддержала половина из присутствующих народных избранников. Не хватило одного голоса депутата, чтобы включить в план работ следующей сессии вопрос о подготовке обращения в Конституционный суд РФ.


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