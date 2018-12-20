Вырубают опасные тополя и березы по жалобам жителей Бердска

Опасные аварийные деревья вырубают в Бердске. По обращениям бердчан. Выполнение работ в минувшие выходные проверила дежурившая по городу начальник управления земельных отношений Светлана Бахарева.

— В районе дома №22 по ул. Рогачева спилены аварийные березы. Замечаний нет. На ул. Островского, 82, необходимо провести спил двух тополей. Решение комиссии по вырубке насаждений уже есть. Вопрос стоит на контроле УЖКХ. По сведениям управления, работу планируют провести до Нового года. В районе дома №5А по ул. Рогачева, по информации заявителя, из семи деревьев убраны четыре. На контроле остается спил трех тополей. Их уберут также до Нового года, — сообщила на совещании чиновников Светлана Бахарева.