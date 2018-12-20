Германия требует вернуть вывезенные во Вторую мировую войну ценности в СССР

Германия вновь призывает Россию вернуть культурные ценности, вывезенные с немецкой территории после Второй мировой войны. Об этом «Известиям» заявили в немецком посольстве в Москве, сославшись на бюро уполномоченного по вопросам культуры в правительстве ФРГ Монику Грюттерс. При этом в дипмиссии отметили, что Берлин, в свою очередь, готов продолжать переговоры по возвращению российского наследия, находящегося на территории Германии. Спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой заявил «Известиям», что Москва не намерена обсуждать этот вопрос до нормализации политического диалога с Берлином. В ГМИИ им. А.С. Пушкина, где хранятся оспариваемые коллекции, пояснили «Известиям», что немцы далеко не единственные, кто претендует на перемещенные предметы искусства.

Вопрос не закрыт

В 2013 году в рамках Санкт-Петербургского экономического форума президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель открывали в Эрмитаже выставку «Эпоха Бронзы. Европа без границ». Примерно четверть экспонатов составили «перемещенные» предметы искусства, вывезенные в СССР с немецкой территории после Второй мировой. Фрау Меркель в своей речи поблагодарила организаторов за то, что эти предметы вообще выставляются — впервые за послевоенное время. Однако канцлер дала понять: Берлин по-прежнему планирует вернуть произведения искусства в ФРГ.

Спустя пять лет этот вопрос по-прежнему не закрыт, заявили «Известиям» в немецком посольстве, сославшись на ответ бюро уполномоченного по вопросам культуры и СМИ Германии.

— Федеральное правительство Германии продолжает усилия по достижению мирного решения вопроса о репатриации культурного наследия и будет настаивать на проведении переговоров с представителями правительства РФ, — заявили в бюро. — Мы убеждены, что культурные объекты, воплощающие выдающиеся достижения нации и составляющие часть ее истории и самобытности, не должны использоваться в качестве компенсации за военные потери.

Там же указали, что эта точка зрения подтверждается международными соглашениями, в частности Гаагскими правилами ведения войны от 1907 года. Также в бюро уполномоченного по вопросам культуры подчеркнули, что только в 2017 году было зарегистрировано четыре случая добровольного возвращения российских предметов искусства из Германии (большую часть составляли картины, вывезенные немцами в 1944 году из Гатчинского дворца. – «Известия»).

Интересно, что немецкая сторона продолжает называть предметы искусства трофейными, в то время как в российской юридической терминологии их принято называть перемещенными. Самые знаменитые из перемещенных коллекций — находки Генриха Шлимана и Эберсвальдский клад, а также тысячи уникальных золотых предметов и украшений, относящихся к IX веку до н.э.

Возвращать — плохая примета

Как заявил «Известиям» спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, пока с Берлином нет политического диалога, говорить об обмене трофейными ценностями не имеет смысла.

— В нынешних условиях, когда Россия находится в европейском санкционном режиме, когда нет настоящей атмосферы доверия между странами политического диалога, вести такой разговор бессмысленно, — пояснил он.

В нашей стране действует закон от 1998 года «О ценностях, перемещенных в РФ в результате Второй мировой войны и ее последствий», напомнил Михаил Швыдкой. Согласно документу, подавляющее большинство этих предметов искусства теперь считаются культурным наследием России и не могут быть вывезены или переданы другим странам.

В свое время СССР вернул Германии более 1,6 млн единиц хранения художественных произведений, в том числе наиболее известные шедевры Дрезденской картинной галереи и мраморные фризы Пергамского алтаря. В то же время, отметил спецпредставитель президента, не стоит забывать, что нацисты уничтожили, разграбили и вывезли за пределы СССР сотни тысяч произведений искусства и памятников культуры. До сих пор назад было возвращено лишь несколько десятков.

— В ту пору, когда я был министром культуры (с 2000 по 2004 год. — «Известия»), шел живой диалог на эту тему. Мы обсуждали всё, что можно было вернуть в рамках действующего законодательства, и какие-то вещи на обменной основе возвращались, например витражи Мариенкирхе из Франкфурта-на-Одере, — заметил Михаил Швыдкой. — Для возобновления этого процесса требуется атмосфера доверия, которой сегодня, к сожалению, нет. Я говорю об этом с сожалением, потому что отношения с Германией в области науки и культуры весьма плодотворны.

И ныне там

В истории перемещенных ценностей особый интерес представляет судьба легендарной троянской коллекции Генриха Шлимана. После того как она была доставлена из Германии в СССР, решением советской контрольной комиссии ее распределили в два музея — ГМИИ им. А.С. Пушкина и Эрмитаж.

До 1993 года местонахождение кладов из раскопок Шлимана не раскрывалось, они хранились в запасниках Особого фонда. Как рассказал «Известиям» завотделом искусства и археологии античного мира ГМИИ имени Пушкина, хранитель Троянской коллекции и других древностей Владимир Толстиков, сегодня доступ к наследию Шлимана открыт и осмотреть предметы может любой желающий.

— Экспонаты из раскопок Генриха Шлимана выставлены в зале № 3 главного здания музея. Эберсвальдский клад также хранится в запаснике нашего музея и был представлен на выставке «Эпоха Бронзы. Европа без границ», — сообщил ученый.

Он отметил, что на перемещенные ценности наложен запрет на вывоз за рубеж — ввиду того что у Германии «имеются к ним определенные претензии». При наличии судебных исков коллекции будут арестованы сразу после пересечения границы России, пояснил эксперт. При этом немецкие ученые имеют к этим ценностям полный доступ, добавил Владимир Толстиков.

— Когда имеется необходимость, в дирекцию музея направляют соответствующие письма с запросами. И, насколько я помню, ни разу не было отказа. Ученые из Германии и других стран всегда имеют возможность ознакомиться с этими вещами, — пояснил эксперт.

Претензии по поводу принадлежности коллекции Шлимана ранее высказывала и Анкара, рассказал он.

— Официальных претензий от турецкой стороны в наш музей не поступало, но подобная информация до нас всё же доходит, — сообщил ученый. — Эти иски никаких оснований под собой не имеют. Ведь, как известно, за нелегальный вывоз части Троянской коллекции из Османской империи Шлиману был присужден денежный штраф. Заплатив в два раза больше, он выкупил эту коллекцию, и она стала его собственностью.

Пока споры между двумя государствами продолжаются, посмотреть на золотую коллекцию Генриха Шлимана, а также узнать, почему ее всё же нельзя называть кладом царя Приама, можно в ГМИИ имени Пушкина. Тем более что музей продолжит работать на протяжении всех новогодних и рождественских каникул, а 31 декабря вход в главное здание музея на Волхонке и вовсе будет бесплатным.

Источник: iz.ru