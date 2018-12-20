Генпрокурор: отмывает деньги президент Бразилии

Генеральный прокурор Бразилии Ракель Додж предъявила обвинения президенту страны Мишелу Темеру в коррупции и отмывании денег, сообщает Reuters. Преступные факты вскрылись во время расследования дела о взяточничестве при принятии указа о нормах управления портами Бразилии.

Следствие считает, что господин Темер мог подписать документ в интересах логистической компании Rodrimar S. A. в обмен на получение вознаграждения.

Мишел Темер отрицал какую-либо связь с этим делом.

Президента Бразилии также обвиняли в получении взяток от руководства корпорации J&F Investimentos S.A. и строительной компании Odebrecht.

Источник: Ъ