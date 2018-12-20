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Генпрокурор: отмывает деньги президент Бразилии

Преступные факты вскрылись во время расследования дела о взяточничестве при принятии указа о нормах управления портами Бразилии.

20.12.2018 Фото: Mariana Greif / Reuters 3 коммент.
 
Генпрокурор: отмывает деньги президент Бразилии

Генпрокурор обвинила президента Бразилии в коррупции и отмывании денег

Генеральный прокурор Бразилии Ракель Додж предъявила обвинения президенту страны Мишелу Темеру в коррупции и отмывании денег, сообщает Reuters. Преступные факты вскрылись во время расследования дела о взяточничестве при принятии указа о нормах управления портами Бразилии.

Следствие считает, что господин Темер мог подписать документ в интересах логистической компании Rodrimar S. A. в обмен на получение вознаграждения.

Мишел Темер отрицал какую-либо связь с этим делом.

Президента Бразилии также обвиняли в получении взяток от руководства корпорации J&F Investimentos S.A. и строительной компании Odebrecht.

Источник: Ъ


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(3) Комментариев

  1. a.danilov

    интересно, кто в Бразилии назначает генпрокурора?

    Вот в России, например, Совет Федерации по представлению президента РФ.
    А у них как?

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  2. Аноним

    Это однозначно клевета. Прокурор продался американцам! 8)

    Thumb up 1 Thumb down 0

  3. Аноним

    ну, что дети малые,на периферии многополярного мира!
    в нормальных странах (россия, саудовская аравия) давно наркоту только диппочтой возят и спецслужбы на подработке заказными убийствами не брезгуют)
    а тут детский сад, штаны на лямках — эка невидаль процент с прачечной ( у нас бы уже вопили про заказ госдепа)

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