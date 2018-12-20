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Труп старика в ванной обнаружили спасатели Бердска

Пенсионер долго не отвечал на звонки и стук в дверь. Родные забеспокоились, не случилось ли беды с их 76-летним родственником.

20.12.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Труп старика в ванной обнаружили спасатели Бердска

Почти каждую неделю спасатели выезжают деблокировать входные двери, за которыми людям требуется помощь

Звонок с просьбой деблокировать входные двери в многоквартирном доме на ул. Лунной поступил 18 декабря в поисково-спасательный отряд (ПСО), базирующийся в Бердске. Бердчане сообщали, что их 76-летний родственник, проживающий один в квартире, долгое время не отвечает на телефонные звонки и стук в дверь.

— На вызов отправились трое спасателей. На месте их уже ждали сотрудники скорой помощи и полиции. Спасатели деблокировали дверь и первыми вошли в помещение. Пенсионера без признаков жизни они обнаружили в ванной комнате, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Сергей Козин.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Многодетная русская семья до революции считалась вечной темой, и у этого феномена, конечно, далеко не одна причина, и, конечно, пресловутая неспособность к семейному планированию здесь вообще ни при чем. В том-то и дело, что планирование было, но оно исходило из необходимости иметь много детей. … «крестьяне жили большими патриархальными семьями из 15-20 человек: престарелые родители, женатые сыновья с детьми и внуками – три-четыре поколения родственников, — пишет историк Рябцев.

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