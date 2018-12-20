Труп старика в ванной обнаружили спасатели Бердска

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Многодетная русская семья до революции считалась вечной темой, и у этого феномена, конечно, далеко не одна причина, и, конечно, пресловутая неспособность к семейному планированию здесь вообще ни при чем. В том-то и дело, что планирование было, но оно исходило из необходимости иметь много детей. … «крестьяне жили большими патриархальными семьями из 15-20 человек: престарелые родители, женатые сыновья с детьми и внуками – три-четыре поколения родственников, — пишет историк Рябцев.
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Иди проспись, Алёша
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