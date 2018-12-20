Труп старика в ванной обнаружили спасатели Бердска

Звонок с просьбой деблокировать входные двери в многоквартирном доме на ул. Лунной поступил 18 декабря в поисково-спасательный отряд (ПСО), базирующийся в Бердске. Бердчане сообщали, что их 76-летний родственник, проживающий один в квартире, долгое время не отвечает на телефонные звонки и стук в дверь.

— На вызов отправились трое спасателей. На месте их уже ждали сотрудники скорой помощи и полиции. Спасатели деблокировали дверь и первыми вошли в помещение. Пенсионера без признаков жизни они обнаружили в ванной комнате, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Сергей Козин.