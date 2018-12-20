Мумифицированные трупы и части скелета 10-летней давности нашли в Москве

Вечером 17 декабря 2018 года в ходе проведения инвентаризации сотрудниками одной из московских больниц, расположенной по Каширскому шоссе, в холодильной камере обнаружены три деревянных ящика, в которых находились четыре мумифицированных тела и скелетированная нижняя конечность человека.

Предположительная давность наступления смерти более 10 лет назад.

По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка.

В настоящее время следователи совместно с территориальным органом Росздравнадзора по городу Москве и Московской области проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли медицинские и иные документы, имеющие значение для следствия, опрашиваются сотрудники больницы. Назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщает ТАСС, неопознанные человеческие останки нашли в национальном исследовательском центре онкологии им. Н. Н. Блохина

«Администрацией ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава РФ 17.12. 2018 г. в связи с длительной невостребованностью родственниками четырех трупов было принято решение об их передаче в правоохранительные органы в соответствии с законодательством РФ», — говорится в сообщении онкоцентра.

Росздравнадзор проверяет центр по факту обнаружения тел.