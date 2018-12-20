Орите в Польше: Бросил стакан в польского политолога в прямом эфире российский журналист

Российский журналист и политолог Дмитрий Куликов кинул стакан в польского коллегу Якуба Корейбу в студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Так Куликов отреагировал на поведение перебивавшего его Корейбы.

В ходе дискуссии ведущий программы Владимир Соловьев напомнил, что польский эксперт работал в «структуре, которая подчинялась министру иностранных дел России», откуда Корейбу выгнали «пинком под зад». Политолог попытался оправдаться и стал перебивать выступающего в это время Куликова.

«Никто меня не выгнал», — кричал Корейба, размахивая руками и не давая сказать остальным участникам передачи ни слова. В ответ на это Куликов запустил в поляка стаканом.

«У вас есть другой регистр, кроме постоянного вопля?» — обратился к Корейбе Соловьев.

Однако политолог продолжил мешать участникам передачи, после чего ведущий пригрозил ему «врезать по башке» и «засветить в лоб».

«Орите в Польше. Вы сейчас позорите польский народ», — заключил Соловьев.

Видео youtube.com

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Российские журналисты регулярно сталкиваются в эфире с хамством гостей. Так, в октябре ведущий передачи «Место встречи» на НТВ Андрей Норкин выгнал из студии писателя Александра Никонова, высказавшегося о матери журналиста, а месяцем ранее — украинского эксперта Павла Жовниренко, который его перебивал.

В начале декабря ведущему программы «60 минут» на «России 1» Евгению Попову также пришлось выпроводить из студии украинского политолога Максима Яли за хамство, передает РИА Новости.