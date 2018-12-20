Орите в Польше: Бросил стакан в польского политолога в прямом эфире российский журналист

Российский журналист и политолог Дмитрий Куликов кинул стакан в польского коллегу Якуба Корейбу в студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Так Куликов отреагировал на поведение перебивавшего его Корейбы.
В ходе дискуссии ведущий программы Владимир Соловьев напомнил, что польский эксперт работал в «структуре, которая подчинялась министру иностранных дел России», откуда Корейбу выгнали «пинком под зад». Политолог попытался оправдаться и стал перебивать выступающего в это время Куликова.
«Никто меня не выгнал», — кричал Корейба, размахивая руками и не давая сказать остальным участникам передачи ни слова. В ответ на это Куликов запустил в поляка стаканом.
«У вас есть другой регистр, кроме постоянного вопля?» — обратился к Корейбе Соловьев.
Однако политолог продолжил мешать участникам передачи, после чего ведущий пригрозил ему «врезать по башке» и «засветить в лоб».
«Орите в Польше. Вы сейчас позорите польский народ», — заключил Соловьев.
Видео youtube.com
Российские журналисты регулярно сталкиваются в эфире с хамством гостей. Так, в октябре ведущий передачи «Место встречи» на НТВ Андрей Норкин выгнал из студии писателя Александра Никонова, высказавшегося о матери журналиста, а месяцем ранее — украинского эксперта Павла Жовниренко, который его перебивал.
В начале декабря ведущему программы «60 минут» на «России 1» Евгению Попову также пришлось выпроводить из студии украинского политолога Максима Яли за хамство, передает РИА Новости.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
неужели есть люди в рф, кто смотрит этот Дом-3 ?
2 0
Нужно понимать, что все эти политические ток-шоу, как и «Битва экстрасенсов», являются срежиссированными, постановочными представлениями, скроенные по всем известным лекалам пропаганды. Цель у них одна, вызывать у телезрителя исключительно отрицательные эмоции, отключать критическое мышление и отвлекать внимание населения от внутренних проблем в стране.
Все роли чётко расписаны, есть массовка, которая набирается на сайте «Телепропуск», да, на все эти шоу люди ходят за деньги, расценки можете узнать на сайте.
Есть специальный человек в зале, отвечающий за эмоции массовки, по специальному сигналу которого, люди аплодируют или неодобрительно гудят.
Самый смачный элемент этого цирка, так называемые западные «приглашённые эксперты» (которые никакими экспертами не являются), они играют роли «врагов России», с другой стороны, выступают «приглашённые эксперты», играющие роль «российских патриотов», задача первых, как можно примитивнее, что бы было понятнее целевой аудитории, выступать с антироссийских позиций, ну, а вторые, с пеной у рта клеймить Запад и любить Россию и всем этим балаганом, умело руководит ведущий шоу, чья роль, постоянно держать эмоции на уровне истерики.
Все эти «эксперты» так же перемешаются с канала на канал, из шоу в шоу не просто так, а за деньги, за более солидные деньги, чем массовка с «Телепропуска» и их смело можно называть телевизионными актёрами.
Их эмоции фальшивы и наигранны и нет никакого сомнения, что после съёмки, «непримиримые враги», «польско-украинские русофобы» и «пламенные российские патриоты», сидя в гримёрке, обнимаются, потягивают коньяк и со смехом обсуждают свои перепалки.
Пипл хавает.
1 0