Сожгли мусорный контейнер в Бердске

В Бердске в среду горел пластиковый контейнер, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

19 декабря в 13:59 во дворе дома №1А по ул. Островского в Бердска загорелся пластиковый контейнер для мусора. В результате пожара контейнер поврежден по всей площади.

В 14:16 пожар был ликвидирован. На тушение выезжала одна машины и 4 пожарных.

Предполагают либо умышленный поджог, либо неосторожное обращение с огнем — высыпали в контейнер, например, не потухшие угли из печи или бросили окурок.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», недавно горели сразу пять мусорных контейнеров на 11-м квартале.