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Сожгли мусорный контейнер в Бердске

Пластиковый бак полностью сгорел. Предполагают умышленный поджог или неосторожное обращение с огнем.

20.12.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Сожгли мусорный контейнер в Бердске

В Бердске меняют железные контейнеры на пластиковые

В Бердске в среду горел пластиковый контейнер, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

19 декабря в 13:59 во дворе дома №1А по ул. Островского в Бердска загорелся пластиковый контейнер для мусора. В результате пожара контейнер поврежден по всей площади.

В 14:16 пожар был ликвидирован. На тушение выезжала одна машины и 4 пожарных.

Предполагают либо умышленный поджог, либо неосторожное обращение с огнем — высыпали в контейнер, например, не потухшие угли из печи или бросили окурок.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», недавно горели сразу пять мусорных контейнеров на 11-м квартале.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Перед поджогом там часто видели людей в ЖЕЛТЫХ жилетах .

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