От выселения онкобольных детей отказались жители Москвы

Жильцы дома на юго-западе Москвы отказались от своих требований выселить из квартиры в одном из подъездов семьи с онкобольными детьми, которых они считали заразными. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По словам Ивановой, в ходе доследственной проверки следователи установили, что квартиру в подъезде арендует один из благотворительных фондов столицы, который предоставляет возможность иногородним семьям с детьми проживать в Москве во время прохождения обследования в медицинских учреждениях. Также следователи ГСУ совместно с сотрудниками Черемушкинской межрайонной прокуратуры провели встречу в управе района Коньково с жителями этого дома, перед которыми в том числе выступили врачи и сотрудники благотворительного фонда, ответив на все имеющиеся у них вопросы.

«В завершение встречи жители дома отказались от своих требований о выселении детей, пояснив, что неверно трактовали содержание петиции, и заявили о своих намерениях в дальнейшем оказывать содействие фонду в поддержке семей, нуждающихся в помощи», — сообщила Иванова.

Ранее на портале «Такие дела» появилось сообщение о том, что жительница одного из многоквартирных домов в Москве собирает подписи за выселение семей с онкобольными детьми. Квартиру семьям, приехавшим с детьми для лечения, снимает благотворительный фонд. В письме для сбора подписей говорится, что дети из-за того, что ходят в масках, могут быть «заразными» и опасными для окружающих. Московский главк СК и прокуратура начали проверки по данному факту.

Источник: ТАСС