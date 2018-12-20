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По уровню криминала пятое место занимает в России Новосибирская область

Область — единственный регион в Сибири, где произошел рост числа преступлений. Количество мошенничеств выросло в два раза.

20.12.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
По уровню криминала пятое место занимает в России Новосибирская область

Число преступлений растет

В облпрокуратуре проанализированы состояние и динамика преступности в регионе за январь-ноябрь 2018 года. Число зарегистрированных в Новосибирской области преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 3 432 преступления с 40 891 до 44 323 или на 8,4%.

Объясняется это, в том числе, значительным ростом числа выявленных прокурорами укрытых преступлений, которых поставлено на учёт 8 247, что почти в два раза больше по сравнению прошлым годом (4 429).

Новосибирская область — единственный субъект в Сибирском федеральном округе, где по итогам 11 месяцев 2018 года зарегистрирован рост количества преступлений.

По темпам прироста зарегистрированных преступлений Новосибирская область занимает 5 место в стране после Ленинградской области, Ненецкого автономного округа, Пензенской и Тульской областей.

Количество особо тяжких преступлений в области осталось на прежнем уровне и составило 1 918 преступлений (1 954). Число тяжких преступлений возросло с 6 629 до 6 961 (на 5 %).

Количество убийств существенно сократилось с 163 до 193, то есть на 15,5 %. Однако количество преступлений, предусмотренных ст. 111 УК РФ, наоборот увеличилось на 9 % и составило 546 преступлений, против 501 преступления, совершенного за аналогичный период прошлого года. Наиболее заметный прирост этих преступлений произошел в Ленинском, Центральном и Мошковском районах.

Количество изнасилований, грабежей, а также преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, не изменилось и составило 71, 1206 и 2684, соответственно (2017 – 70, 1186 и 2702).

С учетом существенного сокращения количества разбоев (на 28,4 % или на 56 преступлений (с 201 до 144), отсутствия роста количества грабежей необходимо отметить, что уменьшился уровень преступности, связанной с насильственным отъёмом имущества.

Вместе с тем, произошел практически двукратный рост количества мошенничеств с 3840 до 5501 или на 43,3 %.

По-прежнему, почти каждое второе совершенное в области преступление связано с тайным хищением чужого имущества. В текущем году количество таких преступлений увеличилось и составило 20 186 (2017 — 18 887).

Таким образом, статистические данные за 11 месяцев 2018 года свидетельствуют о том, что структура преступности области меняется в сторону ненасильственных хищений чужого имущества.

На 10,9 % меньше зарегистрировано преступлений, совершенных в состоянии опьянения (6509), в том числе на 37,5 % — наркотического (227).

Выявлено больше преступлений экономической направленности, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» старший помощник прокурора области Дмитрий Лямкин.


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