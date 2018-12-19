Чем занимаются коммунальные службы, когда летом отключают горячую воду «для испытаний»?

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Испытывают вашу психику смотрят со стороны и хохочут как вы еще и за мусор будете их кормить .
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Позвони им и спроси. Потом расскажешь нам.
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