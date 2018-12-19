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Авария на водосетях

Воду отключают.

19.12.2018 2 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Максим:

Воду отключают. Авария на водосетях.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    А лучше то уже было :-D Так что приготовьтесь то ли ещё будет :-D

    Thumb up 3 Thumb down 2

  2. Махновец

    Режим «Паника»

    Thumb up 1 Thumb down 1

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