Апокалипсис в Бердске: Без света, тепла и воды периодически оставался город 19 декабря

-Поворачиваю вечером с ул. Первомайской в Северный микрорайон, а там тьма кромешная. Не горят уличный фонари, большинство домов темные. Забралась в темноте и без лифта с 2-лтеним сыном на 9-й этаж. Оказалось, что в квартире нет воды. Давай обзванивать всех: может, на нас уже кто напал, может, война началась, может, апокалипсис наступил, а я не в курсе, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» вечером 19 декабря свою совсем не предновогоднюю историю жительница Бердска Александра.

С концом света сравнивают события 19 декабря и коммунальщики. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», вечером в среду прорвало магистральный водовод, в связи с чем пришлось часа на три отключить горячую и холодную воду практически во всем городе. К 20.00 воду дали, переключив водоснабжение на резервную нитку.

С утра среды в разных районах центра Бердска на несколько часов отключали отопление и горячую воду — тоже лопнули трубы.

И в довершение к безрадостной коммунальной картине отключение света.

-Северный микрорайон практически весь отключился. Там уже работает бригада. Причина пока неизвестна, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» оперативный дежурный по городу, которому тоже звонили обеспокоенные «северяне».

Одновременно обесточились несколько домов на ул. Березовой. Это в противоположном конце города. Туда энергетики выехали после того, как восстановили электроснабжение в Северном. Как сообщили пользователи «Курьер. Среда. Бердск», свет мигал и отключатся не несколько минут и в домах, расположенных у ДК «Родина».

Больше всего досталось жителям ул. Морской, где, как удалось выяснить «Курьер. Среда. Бердск», полдня не было света. Без электричества остались жители зеленой зоны.