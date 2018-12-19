КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

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Апокалипсис в Бердске: Без света, тепла и воды периодически оставался город 19 декабря

Несколько серьезных коммунальных аварий на жизнеобеспечивающих сетях произошли в городе за один день. Без света сидели жители улиц Морской, Березовой и Северного микрорайона, без воды — весь город.

19.12.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 12 коммент.
 
 

Апокалипсис в Бердске: Без света, тепла и воды периодически оставался город 19 декабря

Слоган конференции коммунальщиков

-Поворачиваю вечером с ул. Первомайской в Северный микрорайон, а там тьма кромешная. Не горят уличный фонари, большинство домов темные. Забралась в темноте и без лифта с 2-лтеним сыном на 9-й этаж. Оказалось, что в квартире нет воды. Давай обзванивать всех: может, на нас уже кто напал, может, война началась, может, апокалипсис наступил, а я не в курсе, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» вечером 19 декабря свою совсем не предновогоднюю историю жительница Бердска Александра.

С концом света сравнивают события 19 декабря и коммунальщики. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», вечером в среду прорвало магистральный водовод, в связи с чем пришлось часа на три отключить горячую и холодную воду практически во всем городе. К 20.00 воду дали, переключив водоснабжение на резервную нитку.

С утра среды в разных районах центра Бердска на несколько часов отключали отопление и горячую воду — тоже лопнули трубы.

И в довершение к безрадостной коммунальной картине отключение света.

-Северный микрорайон практически весь отключился. Там уже работает бригада. Причина пока неизвестна, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» оперативный дежурный по городу, которому тоже звонили обеспокоенные «северяне».

Одновременно обесточились несколько домов на ул. Березовой. Это в противоположном конце города. Туда энергетики выехали после того, как восстановили электроснабжение в Северном. Как сообщили пользователи «Курьер. Среда. Бердск», свет мигал и отключатся не несколько минут и в домах, расположенных у ДК «Родина».

Больше всего досталось жителям ул. Морской, где, как удалось выяснить «Курьер. Среда. Бердск», полдня не было света. Без электричества остались жители зеленой зоны.


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(12) Комментариев

  1. Аноним

    Что без воды весь город- брехня! :-D

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  2. Аноним

    И когда Бердск и чиновников награждать будут, как ни как первые в стране наказы президента исполнили — одни прорывы!

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  3. АнтиЯ

    Интересно имеет ли срок давности расхищение гос имущества? Ведь на самом деле сейчас надо прихватить за зад всю верхушку МУП ЖКХ, начиная с правления Терепы. Ведь Захаров в своей последней пламенной речи признался, что дескать прожигали они наследие СССР и значит наши с вами платежи тупо разворовывались. А сейчас под предлогом модернизации увеличивают тарифы.

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  4. Moris

    Надо бы ещё приподнять тарифы а то чёт маловато… так глядишь они начнут спину распрямлять…

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  5. Алена

    В Белокаменном до сих пор воды нет

    Thumb up 2 Thumb down 0

  6. Аноним

    Пока в Бердске борются с апокалипсисом, мэр решил раздать гранты
    http://www.kurer-sreda.ru/2018/12/19/395031-mer-berdska-podushkoj-bezopasnosti-v-slozhnyj-dlya-ekonomiki-god-mogut-stat-granty

    Уважаемый начальник! Может лучше про реактор,
    Про любимый лунный трактор? Ведь нельзя же, год подряд
    То тарелками пугают, дескать, подлые, летают,
    То у вас собаки лают, то руины говорят.

    Thumb up 3 Thumb down 1

  7. Сосед

    Северный 1, свет не дали!!!!

    Thumb up 3 Thumb down 0

  8. Аноним

    Северный 19/2 света нет!

    Thumb up 2 Thumb down 0

  9. Аноним

    Предновогодний сочельник.
    Площадь.
    Трибуна.
    — Аллё, аллё, меня слышно?
    — Да, Евгений Анатольевич, говорите, пожалуйста.
    — Так вот, это была проба пера. Ну чтобы люди знали, что их ожидает, если они будут продолжать платить свои несчастные крохи за коммуналку, а не вникнут и не примут пилотную схему удорожания услуг, которую своевременно разработало правительство для мусорных отходов.
    Хотите, чтобы Новый Год у вас прошел в рабочем режиме и без осложнений? Пишите добровольную заявку на удорожание воды, тепла, канализации и электричество в три раза, как и за мусор. А мы в кратчайшие сроки донесем пожелания народа до нашего правительства. Еще раз отмечу — в добровольном порядке, без всякого давления.
    Бурные продолжительные аплодисменты, переходящие в овации, сопровождались повсеместными криками — Браво!!! — Ура!!!
    :-D

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  10. Ура

    Все прогнило. Похоже пора всю систему менять… :)

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