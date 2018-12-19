ЧП: Нет холодной и горячей воды во всем Бердске из-за аварии на магистральном водоводе

Практически во всем Бердске с 18.00 среды. 19 декабря, ощущаются перебои в водоснабжении. Ни холодной, ни горячей воды сейчас нет и в центре города, и в Микрорайоне. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил замдиректора Комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко.

Люди звонят в редакцию из разных районов города с сообщением об отсутствии воды.

-Произошла авария на магистральном водоводе в районе дома №19 на ул. Лунной. Сейчас сделаем переключение на резервную нитку водоснабжения. Перебои воды идут по всему городу, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Александр Алексеевич.

По его словам, проблемы с водой есть практически во всем Микрорайоне: давление упало и вода не доходит до потребителей. После переключения на резервную схему вода появится, заверил Алексеенко. И произойдет это, по его оценке, примерно через час.

Одновременно коммунальщики ищут место прорыва трубы, чтобы приступить к ликвидации аварии.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сегодня, 19 декабря, КБУ уже дважды устранял дефекты на трубопроводах — отопления и горячего водоснабжения в центре Бердска. Не прошло и двух часов, как снова «рвануло» и уже в глобальном масштабе.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» пользователи, перед тем, как исчезла вода в домах, наблюдали бьющую фонтаном воду у школы №13. Это как раз на месте коммунальной аварии. Вода из прорванной трубы залила школьный двор. О происшествии сообщили бердским властям.