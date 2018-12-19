ЧП: Нет холодной и горячей воды во всем Бердске из-за аварии на магистральном водоводе
Перебои с водой ощущают бердчане в разных районах города. КБУ переключает водоснабжение на резервную линию. И приступает к ликвидации аварии на ул. Лунной. Фонтан из прорванной трубы затопил двор школы.
Экскаватор с трудом разбивал застывший грунт на месте коммунальной аварии
Практически во всем Бердске с 18.00 среды. 19 декабря, ощущаются перебои в водоснабжении. Ни холодной, ни горячей воды сейчас нет и в центре города, и в Микрорайоне. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил замдиректора Комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко.
Люди звонят в редакцию из разных районов города с сообщением об отсутствии воды.
-Произошла авария на магистральном водоводе в районе дома №19 на ул. Лунной. Сейчас сделаем переключение на резервную нитку водоснабжения. Перебои воды идут по всему городу, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Александр Алексеевич.
По его словам, проблемы с водой есть практически во всем Микрорайоне: давление упало и вода не доходит до потребителей. После переключения на резервную схему вода появится, заверил Алексеенко. И произойдет это, по его оценке, примерно через час.
Одновременно коммунальщики ищут место прорыва трубы, чтобы приступить к ликвидации аварии.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сегодня, 19 декабря, КБУ уже дважды устранял дефекты на трубопроводах — отопления и горячего водоснабжения в центре Бердска. Не прошло и двух часов, как снова «рвануло» и уже в глобальном масштабе.
Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» пользователи, перед тем, как исчезла вода в домах, наблюдали бьющую фонтаном воду у школы №13. Это как раз на месте коммунальной аварии. Вода из прорванной трубы залила школьный двор. О происшествии сообщили бердским властям.
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Ну вот как можно строить будущие многоэтажки (генплан) в Бердске, когда авария на аварии?
32 5
Сказочники из КБУ 20 лет пилили ногти, сидели на диетах, а сейчас ИХ заставляют работать. Сегодня, 19 декабря, КБУ уже дважды устранял дефекты на трубопроводах
4 2
Помнится недавно на том же месте была такая же авария, когда всю улицу затопило, а весь город без воды был.
20 0
Звонила. Сказали отключили надолго. Когда дадут не знают
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Зато оператор мусора есть у нас теперь
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Имеется ввиду оперативный работник?
Долги мусорному оператору за мусор пришли выбивать мусора…. Прямо каламбур какой-то. Клара украла у Карла кораллы.
3 10
Мусорный прорыв — уже скоро!
8 3
Ну вообще слов нет-«подарки» сыпятся бердчанах, как из рога изобилия в предверии Нового года! Когда-нибудь в городе порядок будет хоть в чем-то?
17 2
Какой порядок ,главное ПОБОЛЬШЕ многоэтажек настроить на месте частного сектора,сколько народ будоражили.Занялись бы действительно нужными делами,это еще можно сказать первые «ласточки»,через год-два .если ни чего делать не будут,тогда точно и РВАНЁТ и ПОПЛЫВЁТ
16 4
Уже есть. С помощью Сирии в Бердске полный порядок!
3 2
5 4
Спасибо хоть вам «Курьер», все телефоны диспечеров заняты и отвечать не хотят.
24 1
А никто вам не обязан отвечать, это вы обязаны платить по конским счетам!!!
6 10
Ул. Карла Маркса, 21 — нет воды никакой.
7 3
Вот они плоды управления…..А ведь в тарифы заложены деньги на ремонт и модернизацию сетей. А Деньги в сети никто не вкладывает. Дальше будет только хуже….
22 4
Вы что хотите как в Париже? Нет! Ну и всё тогда
4 11
Ну вот вам и путинский прорыв
18 8
«Я бы хотела высказать слова соболезнования и поддержки нашему лидеру Владимиру Владимировичу Путину. Для него это удар в спину, это страшное потрясение!.. Потому что то, что он делает сегодня для России, — невероятные вещи, защищая на внешней арене Россию, внутри проводя реформы невероятной силы… И вдруг — так бездарно! За его спиной! А ему некогда постоянно оглядываться на то, как доделывают то, что он, пробивая стены, решает. Он у нас духовный воин, сильный. Но ему тоже наша поддержка нужна!»
Универсальные слова для любой ситуации.
5 15
Фамилия твоего мэра Шестернин! Запомни: не Путин, а Шестернин!
18 7
Шерстенин не подчиняется Путину?
6 5
А чего его запоминать? Он не сегодня-завтра — отъедет вслед за предыдущими. Или на повышение в область уйдёт…
А вот Путин у нас — один. Навсегда. Голосуй — не голосуй…
9 3
Следом за канализацией прорыв поддержал водопровод. Кто следующий?
10 0
Кошка родила котят — это Путин виноват!
5 5
При Ельцине такого не было!
7 19
Да-да, верните нам Ельцына!
Вы только крикните, он из могилы на призыв встанет и еще Гайдара с собой приведет
8 5
Кричу-кричу… А в ответ одно только эхо: «….ннеее дождёёётессьььь…….»
0 5
При ельцЫне вообще ничего не было! А дубак зимой в квартирах был!
20 6
Как бы там ни было, такого количества аварий не было. Вот ты хоть что говори, но такого апокалипсиса как при путине не было никогда!!!
1 0
какая такая резервная линия самим не смешно 90% коммуникаций в аварийном состоянии
9 5
БДО. Перебоя с водой нет. Приезжайте в гости!
6 2
Спасибо! Может и приедем) не дай Бог надолго.
2 1
Когда стройка интенсивно шла, нужно было не воровать, а сооружать новые коммуникации, а теперь денег только на ремонт аварийных мест хватает.
13 2
нужна большая московская проверка…в Бердске..
10 2
И что она даст? Мэра в Москву на повышение, а нам новую марионетку назначат
0 0
Центр. Преимущество первых этажей — вода есть и горячая и холодная, напор слабоватый, но есть. А на верхних этажах никакой воды нет…
7 0
Звонила в УГЗ , сказали , что включат через 30 минут
1 0
Ну что не смеётесь? Не смешно
https://www.youtube.com/watch?v=xBl9YuctkXM
2 0
…. это Россия!
0 0
Губернатор помоги и спаси от управления Шестернина…
2 3
Дима, какой же ты (цензура!!!) Ну уберёшь ты Шестернина, на его место придёт точно такой же. Нужно всех менять, начиная с путина!!! По-другому это не работает!!!
4 0
А износ коммуникаций только возрастает и с каждым годом таких аварий будет только больше Так ну ладно, а что у нас там на Украине???
3 0
А у нас за последние лет 25 хоть километр нового водопровода проложили??? Деньги с людей каждый месяц собирать не забывают.
2 0
Государство вам ничего не должно, так что заткнитесь и займитесь делом, например можете начать таить снег
1 0
2019 год СВИНЬИ Как же это символично, ну прям нарочно не придумаешь
4 0
Зато на южном нет проблем, все свое-автономное. Понабрали скворечников, мучайтесь, а у нас только цены растут на коттеджи, и школу скоро построят.
0 0