КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

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ЧП: Нет холодной и горячей воды во всем Бердске из-за аварии на магистральном водоводе

Перебои с водой ощущают бердчане в разных районах города. КБУ переключает водоснабжение на резервную линию. И приступает к ликвидации аварии на ул. Лунной. Фонтан из прорванной трубы затопил двор школы.

19.12.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 45 коммент.
 
ЧП: Нет холодной и горячей воды во всем Бердске из за аварии на магистральном водоводе

Экскаватор с трудом разбивал застывший грунт на месте коммунальной аварии

Практически во всем Бердске с 18.00 среды. 19 декабря, ощущаются перебои в водоснабжении. Ни холодной, ни горячей воды сейчас нет и в центре города, и в Микрорайоне. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил замдиректора Комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко.

Люди звонят в редакцию из разных районов города с сообщением об отсутствии воды.

-Произошла авария на магистральном водоводе в районе дома №19 на ул. Лунной. Сейчас сделаем переключение на резервную нитку водоснабжения. Перебои воды идут по всему городу, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Александр Алексеевич.

По его словам, проблемы с водой есть практически во всем Микрорайоне: давление упало и вода не доходит до потребителей. После переключения на резервную схему вода появится, заверил Алексеенко. И произойдет это, по его оценке, примерно через час.

Одновременно коммунальщики ищут место прорыва трубы, чтобы приступить к ликвидации аварии.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сегодня, 19 декабря, КБУ уже дважды устранял дефекты на трубопроводах — отопления и горячего водоснабжения в центре Бердска. Не прошло и двух часов, как снова «рвануло» и уже в глобальном масштабе.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» пользователи, перед тем, как исчезла вода в домах, наблюдали бьющую фонтаном воду у школы №13. Это как раз на месте коммунальной аварии. Вода из прорванной трубы залила школьный двор. О происшествии сообщили бердским властям.


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(45) Комментариев

  1. Игорь

    Ну вот как можно строить будущие многоэтажки (генплан) в Бердске, когда авария на аварии? %)

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    • Аноним

      Сказочники из КБУ 20 лет пилили ногти, сидели на диетах, а сейчас ИХ заставляют работать. Сегодня, 19 декабря, КБУ уже дважды устранял дефекты на трубопроводах

      Thumb up 4 Thumb down 2

  2. Дед Пафнутий

    Помнится недавно на том же месте была такая же авария, когда всю улицу затопило, а весь город без воды был.

    Thumb up 20 Thumb down 0

  3. Центр

    Звонила. Сказали отключили надолго. Когда дадут не знают

    Thumb up 12 Thumb down 1

  4. Новый мэр

    Зато оператор мусора есть у нас теперь :-D

    Thumb up 32 Thumb down 3

  5. Аноним

    Ну вообще слов нет-«подарки» сыпятся бердчанах, как из рога изобилия в предверии Нового года! Когда-нибудь в городе порядок будет хоть в чем-то?

    Thumb up 17 Thumb down 2

    • Аноним

      Какой порядок ,главное ПОБОЛЬШЕ многоэтажек настроить на месте частного сектора,сколько народ будоражили.Занялись бы действительно нужными делами,это еще можно сказать первые «ласточки»,через год-два .если ни чего делать не будут,тогда точно и РВАНЁТ и ПОПЛЫВЁТ

      Thumb up 16 Thumb down 4

    • Аноним

      Уже есть. С помощью Сирии в Бердске полный порядок!

      Thumb up 3 Thumb down 2

  7. Аноним

    Спасибо хоть вам «Курьер», все телефоны диспечеров заняты и отвечать не хотят.

    Thumb up 24 Thumb down 1

  8. Kalisto

    Ул. Карла Маркса, 21 — нет воды никакой.

    Thumb up 7 Thumb down 3

  9. Власть ответь

    Вот они плоды управления…..А ведь в тарифы заложены деньги на ремонт и модернизацию сетей. А Деньги в сети никто не вкладывает. Дальше будет только хуже….

    Thumb up 22 Thumb down 4

  10. Аноним

    Ну вот вам и путинский прорыв :-D

    Thumb up 18 Thumb down 8

    • Аноним

      «Я бы хотела высказать слова соболезнования и поддержки нашему лидеру Владимиру Владимировичу Путину. Для него это удар в спину, это страшное потрясение!.. Потому что то, что он делает сегодня для России, — невероятные вещи, защищая на внешней арене Россию, внутри проводя реформы невероятной силы… И вдруг — так бездарно! За его спиной! А ему некогда постоянно оглядываться на то, как доделывают то, что он, пробивая стены, решает. Он у нас духовный воин, сильный. Но ему тоже наша поддержка нужна!»

      Универсальные слова для любой ситуации.

      Thumb up 5 Thumb down 15

    • Гость

      Фамилия твоего мэра Шестернин! Запомни: не Путин, а Шестернин! :( :( :(

      Thumb up 18 Thumb down 7

    • Аноним

      Следом за канализацией прорыв поддержал водопровод. Кто следующий?

      Thumb up 10 Thumb down 0

    • Михаил

      Кошка родила котят — это Путин виноват! :-|

      Thumb up 5 Thumb down 5

  11. Аноним

    При Ельцине такого не было!

    Thumb up 7 Thumb down 19

  12. алексей

    какая такая резервная линия самим не смешно 90% коммуникаций в аварийном состоянии

    Thumb up 9 Thumb down 5

  13. Алиса

    БДО. Перебоя с водой нет. Приезжайте в гости!

    Thumb up 6 Thumb down 2

  14. Аноним

    Когда стройка интенсивно шла, нужно было не воровать, а сооружать новые коммуникации, а теперь денег только на ремонт аварийных мест хватает.

    Thumb up 13 Thumb down 2

  15. аноним

    нужна большая московская проверка…в Бердске.. :(

    Thumb up 10 Thumb down 2

  16. Аноним

    Центр. Преимущество первых этажей — вода есть и горячая и холодная, напор слабоватый, но есть. А на верхних этажах никакой воды нет…

    Thumb up 7 Thumb down 0

  17. Аноним

    Звонила в УГЗ , сказали , что включат через 30 минут

    Thumb up 1 Thumb down 0

  18. Аноним

    Ну что не смеётесь? Не смешно :-D
    https://www.youtube.com/watch?v=xBl9YuctkXM

    Thumb up 2 Thumb down 0

  19. Дмитрий

    Губернатор помоги и спаси от управления Шестернина…

    Thumb up 2 Thumb down 3

    • Аноним

      Дима, какой же ты (цензура!!!) Ну уберёшь ты Шестернина, на его место придёт точно такой же. Нужно всех менять, начиная с путина!!! По-другому это не работает!!!

      Thumb up 4 Thumb down 0

  20. Аноним

    А износ коммуникаций только возрастает и с каждым годом таких аварий будет только больше :-D Так ну ладно, а что у нас там на Украине???

    Thumb up 3 Thumb down 0

  21. Аноним

    А у нас за последние лет 25 хоть километр нового водопровода проложили??? Деньги с людей каждый месяц собирать не забывают.

    Thumb up 2 Thumb down 0

  22. Аноним

    Государство вам ничего не должно, так что заткнитесь и займитесь делом, например можете начать таить снег :-D

    Thumb up 1 Thumb down 0

  23. Аноним

    2019 год СВИНЬИ :-D Как же это символично, ну прям нарочно не придумаешь :-D

    Thumb up 4 Thumb down 0

  24. Негр

    Зато на южном нет проблем, все свое-автономное. Понабрали скворечников, мучайтесь, а у нас только цены растут на коттеджи, и школу скоро построят.

    Thumb up 0 Thumb down 0

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