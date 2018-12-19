Отключили отопление из-за прорыва трубы в десятках домов центра Бердска

Дефект на обратном трубопроводе отопления на ЦТП-2 обнаружили 19 декабря в Бердске, сообщили в муниципальном Комбинате бытовых услуг.

В связи с выявленным дефектом произведено аварийно отключение горячей воды у потребителей по адресам: ул. Комсомольская, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 4А, 4Б, 4В, 5А, 6, 6А, 8, 10, 10А, 12, 14;

ул. Ленина, 15, 15А, 15Б, 15В, 17, 17А, 19, 19А, 21, 23, 25, 27;

ул. Первомайская, 14.

Отопление отключили, по официальной информации, с 11.15 — до устранения аварии.

В КБУ предупредили о возможном снижении параметров отопления у потребителей.

Дефект устранили через несколько часов.

— Горячее водоснабжение возобновлено, параметры по отоплению восстановлены, — сообщили в КБУ.