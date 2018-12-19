Мэр Бердска: Подушкой безопасности в сложный для экономики год могут стать гранты

В течение двух недель редакция «Курьер. Среда. Бердск» собирала вопросы мэру Бердска Евгению Шестернину от наших читателей. 5 декабря акция завершилась. Бердчане задали мэру около 60 вопросов, которые их тревожат.

Евгений Шестернин дал ответы «Курьер. Среда. Бердск», которые мы публикуем.

Вопрос: Следующий год обещает быть экономически сложным. У нас есть подушки безопасности?

Ответ: При подведении итогов любого года нам говорят — этот год был особенно тяжелым. Вот всегда так говорят. А затем нам рассказывают, как мы его преодолели. Вот что такое подушка безопасности? Существуют федеральные программы, гранты, с которыми мы слабо работаем. Нужно понимать, что гранты — это инициатива людей. У нас есть тема федерального гранта. Что это значит? Нам нужно собрать людей и совместно с элементом волонтерства улучшать город. Например, паркур. Хватит уже на фанерах прыгать в центре города. Это уже прошлый день! Я предложил молодежи прорисовать то, что им нужно. Чем мы быстрее это сделаем, тем быстрее окажемся в гранте. Для бюджета это неплохая сумма — порядка полумиллиона рублей. Но здесь должна быть инициатива от молодежи.