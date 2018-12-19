Исследование: У малого бизнеса самые пессимистичные за три года ожидания

Аналитики Альфа-банка зафиксировали самые пессимистичные ожидания представителей малого бизнеса по России за трехлетнюю историю измерений. Согласно исследованию «Пульс малого бизнеса» (есть у РБК), индекс бизнес-ожиданий на ближайшие шесть месяцев упал на 13 п.п., до минус 54.

Индекс текущей экономической ситуации в России, по оценке малых предпринимателей, в ноябре 2018 года снизился до минус 68 пунктов, говорится в исследовании. Это самый низкий показатель за два года.

Альфа-банк с 2015 года публикует исследование о настроениях малого бизнеса — два раза в год, в июне и ноябре. В опросе участвуют около 4 тыс. индивидуальных предпринимателей, руководителей и собственников компаний, выручка которых в год не превышает 350 млн руб. Исследование основано на четырех показателях «настроений» малого бизнеса: индексе текущей ситуации и индексе ожиданий бизнеса на следующие полгода, по деятельности своей компании и по экономике в целом. Индекс может колебаться от 100 до минус 100, отрицательные значения показывают, что негативные оценки превалируют над позитивными.

НДС, нефть и цены

Согласно исследованию, 85% предпринимателей уверены, что экономическая ситуация в стране тормозит развитие бизнеса. Более половины опрошенных — 65% — думают, что ситуация в экономике в ближайшие полгода станет только хуже.

Это связано в первую очередь с грядущим ростом ставки НДС с 18 до 20%, резким падением цен на нефть в ноябре, ослаблением рубля и ускорением инфляции. Так, в июне инфляция составляла 2,3%, а в ноябре — уже 3,4%. Согласно прогнозу Центробанка, в 2019 году темпы инфляции составят от 4 до 5,5%. Кроме того, темпы роста ВВП в третьем квартале составили 1,3 против 1,8% во втором квартале, свидетельствуют данные Минэкономразвития.

Все эти факторы в первую очередь повлияют на сокращение покупательной способности, а именно этого опасаются представители малого бизнеса, уверен руководитель лаборатории исследований предпринимательства НИУ ВШЭ Александр Чепуренко. Сокращения покупательского спроса ожидают 68% опрошенных Альфа-банком. Наиболее негативны в оценках представители оптовой и розничной торговли, подтверждает исследование: они пребывают под давлением инфляционных ожиданий.

Несмотря на негативную повестку дня, индекс состояния компаний малого бизнеса, то есть объективного положения дел в компании на основе финансовых показателей, улучшился на 4 п.п., до минус 10. Ожидания предпринимателей конкретно по своей компании заметно ухудшились, с 12 до 3 пунктов, но все еще остаются позитивными.

Оценивая перспективы собственной компании, предприниматели, во-первых, точно представляют ее реальное состояние, объясняет руководитель направления маркетинга массового бизнеса Альфа-банка Ольга Третьякова. А главное — они убеждены в том, что многое зависит от их собственных решений, инициативы, воли, добавляет она. Это дает определенную уверенность при оценке своего бизнеса, резюмирует Третьякова.

За последние полгода доля компаний, которым удалось нарастить прибыль, выросла с 16 до 18%, увеличить количество клиентов — с 27 до 28% и средний чек — с 21 до 24%.

Расширение штата планирует каждая четвертая компания.

12% предпринимателей заявили о намерении повышать зарплаты.

Прибыль снизилась у 47% опрошенных, средний чек упал у 28%, количество клиентов — у 30%.

Денег не хватает

Сегодня даже средний и крупный бизнес ждут скорее стабильного года, нежели прорывного, напоминает Чепуренко. Вряд ли текущая экономическая ситуация скажется благоприятнее на малом бизнесе, считает эксперт.

По-прежнему самой большой проблемой для развития малого бизнеса предприниматели назвали высокие налоги: на этом сошлись половина всех опрошенных. Более трети опрошенных уверены, что не менее важной проблемой является недостаток финансовых средств для развития бизнеса.

Нехватка денег связана с довольно высокой налоговой нагрузкой малого бизнеса и инфляционными ожиданиями, комментирует Третьякова.

Однако банки заявляют, что делают кредитование малого бизнеса более доступным. Сбербанк за прошедшие два года значительно упростил выдачу и получение кредитов для предпринимателей, говорит директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Александр Белокопытов. В частности, по его словам, изменились способы подачи заявок, для отдельных видов бизнеса увеличилась скорость и снизилась ставка кредитования. По сравнению с 2017 годом количество выданных кредитов выросло, добавляет он, не раскрывая деталей. В Альфа-банке также фиксируют увеличение кредитного портфеля для малого бизнеса, отметил представитель банка, не раскрывая точных цифр. У ВТБ кредитный портфель в сегменте малого и среднего бизнеса с начала 2018 года увеличился на 23% и превысил 1,1 трлн руб., рассказал представитель банка.

Тем не менее цена кредита для малого бизнеса остается очень высокой, говорит Чепуренко. С учетом того что рентабельность такого бизнеса зачастую не превышает стоимости кредита, компаниям в таком случае просто нет смысла его брать.

Источник: РБК